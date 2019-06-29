特朗普晤日印領袖示好

笑著普京不要干預選舉

特朗普昨日跟普京會面，是繼去年7月芬蘭赫爾辛基的「特普會」後二人首次正式聚首——在去年11月布宜諾斯艾利斯G20峰會，特朗普以俄方扣留烏克蘭海軍艦隻和船員為由取消跟普京會晤，二人同月較早前在巴黎曾共進午餐，但非正式峰會。二人會面前先出席記者會，被問及會否談到「通俄門」，他指向普京說：「請不要干預選舉。」然後又指着另一名俄國官員說：「請不要干預選舉。」其態度被解讀為開玩笑。他其後稱雙方會討論貿易和一些裁軍議題。克宮隨後宣布，普京已邀請特朗普明年衛國戰爭勝利紀念日到訪莫斯科，獲對方正面回應。

特朗普在峰會前接受霍士財經訪問時狠批各國佔美國便宜，還點名指摘日美安保同盟的協助責任分配不公，但特朗普昨日跟日本首相安倍晉三會面時態度友善得多，稱雙方討論焦點落在安全和貿易問題，又「非常感激」日本「派出許多汽車公司到密歇根、俄亥俄、賓夕法夕亞和北卡州等許多州份」興建車廠。安倍晉三有向特朗普展示A4大小的文件，顯示日本有大力投資美國，向美國示好。

共同社則引述在場的內閣官房副長官西村康稔指，雙方未有再提及特朗普有關安保條約的發言。內閣官房長官菅義偉則解釋，美方未正式傳達，日方若特意提出「很奇怪」。

特朗普出發前警告印度須撤銷報復美國撤消原有貿易優待的關稅措施，但他昨日跟印度總理莫迪會面時氣氛友好。印度外長顧凱傑稱，雙方做法已是既定事實，現應向前望找出解決辦法，他又指指「特莫會」談及在伊朗問題和海灣地區局勢，以及5G技術建設等。

（綜合報道）