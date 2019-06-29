稱傳統價值更重要 普京：違多數人利益 自由主義過時

讚特朗普「有天分」把握民情

自由主義二戰後西方的主導思潮，強調保護及提升個人自由。不過，近年全球多地的右翼民粹勢力崛起，美國總統特朗普、匈牙利總理歐爾班以至意大利副總理薩爾維尼等相繼上台，歐爾班更揚言奉行「不自由民主」（illiberal democracy），普京亦廣被視為這趨勢的代表。在周四（27日）刊登的專訪中，普京對歐美的民粹主義力量加以讚揚，他批評德國總理默克爾2015年決定接納逾100萬名難民是「重大錯誤」，反而讚揚美國總統特朗普普鐵腕阻截移民從墨西哥進入美國。

普京呼應歐洲民族主義者的觀點，批評自由主義政府未有採取行動安撫民眾，反而追求包括性別多元在內的多元文化主義。他自言對LGBT社群沒有意見，但認為「有些事情看來過火」，聲言文化傳統及家庭傳統價值比個人自由更為重要。他聲稱「自由主義的前題是什麼都不需要做，難民能在殺人、搶劫及強姦後逍遙法外，只因須保護他們作為難民的權利」，強調任何罪行都必須受到懲罰，他批評「自由主義已經過時，它與大多數人的利益有衝突」。

談到時局，普京指在冷戰時國際間至少還有規則可循，但現時似乎已無規則，「世界已變得更破碎及更難預測」。被問到中美會否對抗時，他指出中國無論對伙伴還是對手都表現出忠誠及彈性，因此不相信中國會有軍事威脅，「但難以估計美國有否足夠耐性避免作出魯莽決定，並且就算有不同意見時也尊重伙伴。」

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周五出席G20峰會前，表明極不同意普京的言論，指認為自由主義過時的人，等同認為自由、法治及人權過時，強調這些是歐洲人「重要而具有活力的價值」，反駁「威權主義、個人崇拜及寡頭政治執政者的統治才是真正過時」。

圖斯克：威權主義才真正過時

另外，普京與英國首相文翠珊會面，為去年9月前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）險遭毒殺以來兩人首次會面。英國一直歸咎俄羅斯，但俄國一直否認。文翠珊表明，除非俄羅斯停止「不負責任和危害穩定」的行為，否則兩國關係不會回復正常。

（金融時報/路透社/法新社）