美高院裁決 人口普查不問公民身分

首席大法官成關鍵游離票

選區劃界的案件原先是審視2016年大選時北卡羅萊納的眾院選區劃分是否「黨派選區劃界不公」（partisan gerrymander）。《紐約時報》形容，選區劃界不公原是兩黨爭取政治優勢的不成文默契，但近年共和黨受惠地圖編製軟件的幫助，令優勢幾乎難以打破，民主黨人不滿。最高法院終以5票對4票裁定黨派選區劃界不公屬於政治問題，並非聯邦法院的處理範圍，算是有利共和黨。

但在人口普查的訴訟，則是民主黨人扳回一城。事緣特朗普政府提出在明年人口普查的問卷上加入查詢受訪者是否美國公民的問題，民主黨人質疑是阻嚇非法移民參與，稱這會影響到普查準繩度，亦影響到未來選區劃分和政府資源分配的判斷。結果在被視為保守派的羅伯茨「倒戈」下，最高法院以5票對4票裁定，商務部提出的理由不足以支持加入公民身分的問題。

總統特朗普隨即在twitter稱，政府不能在非常昂貴、仔細和重要的人口普查中問一條有關公民權的基本問題，「完全荒謬」。他稱已要求律師研究能否推遲人口普查，「不管多久」，直至最高法院得到額外資訊以作出最終和關鍵決定。

CNN指法學研究者大多同意，在原先經常發揮游離票角色的大法官肯尼迪退休，並由保守派的卡瓦納進入最高法院後，身為首席大法官的羅伯茨已成相對最可能做游離票的一員。2012年他也曾成為游離票，支持「奧巴馬醫保」過關，當時引來許多保守派不滿。

（綜合報道）