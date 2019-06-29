惺惺相識 偕喬布斯助蘋果起死回生

艾夫1992年加入蘋果公司，當時蘋果正陷入財困並開始裁員，他亦一度打算辭職，直至喬布斯1997年回歸公司才回心轉意。他在2015年接受訪問，憶述當時向喬布斯展示自己的作品，兩人一拍即合，當日就開始合作設計新iMac。他在1998年設計的iMac及2001年的iPod令蘋果重上軌道，自此兩人更是合作無間，幾乎每天都會在工作室共進午餐。在2011年出版的喬布斯傳記中，喬布斯曾表示：「如果要說我在蘋果內的靈魂伙伴，那就是艾夫了。」

喬布斯總會為艾夫提供設計意見。2002年的iMac G4出現前，iMac的螢幕與主機連結，螢幕只能固定於桌面，當時喬布斯帶艾夫參觀花園，並表示新iMac「應該像向日葵一樣」，激發艾夫的設計靈感。他翌日即畫出可調節螢幕位置的iMac G4設計圖，為電腦設計掀起改革。他形容兩人每次討論產品設計時，都會不斷回到起點，同樣追求簡約設計的喬布斯總會問他：「我們需要這部分嗎？不能讓它執行其他4個部分的功能嗎？」

崇尚簡約 深受德國設計師影響

艾夫的設計崇尚簡約主義，過去不少作品曾被指與德國百靈牌的產品相似。艾夫過去從不諱言自己深受德國設計師拉姆斯（Dieter Rams）影響，對方曾為百靈擔任首席設計師近30年。艾夫曾描述其設計哲學：「為什麼我們總認為簡單就是好？因為使用實體產品時，我們必須覺得自己能夠控制它。」

（綜合報道）