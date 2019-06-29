iMac iPod救活蘋果 設計大腦離巢創業 未有替補人選 股價應聲下挫

集中研醫療科技產品 盼與蘋果合作

艾夫（Jony Ive）周四（27日）發表聲明公布離職消息，稱在蘋果任職近30年並完成無數項目後，最令其自豪的就是建立了無出其右的設計團隊與文化，相信未來設計團隊會繼續蓬勃發展。艾夫本周接受《金融時報》專訪時表示，現時是作出改變的「自然和緩的時機」，目前正忙於自立創意企業LoveFrom，聚焦開發醫療與穿戴式科技產品，預計公司明年全面運作，並將繼續向蘋果提供服務，「雖然我不再是蘋果僱員，但我將與蘋果有非常密切的關係——我希望未來許多、許多年仍是如此」。

蘋果行政總裁庫克稱，艾夫對蘋果復興扮演的角色不容忽視，盼雙方未來持續合作。他亦稱，蘋果擁有「迄今最強的設計人員」，認為目前情况「是最美好的結果」。對於艾夫離職會否令蘋果未來產品方向陷於迷失，庫克則強調蘋果的創新決策並非由單獨一人決定。向目前首席設計師空缺尚未有替補人選，由營運總監威廉斯（Jeff Williams）暫掌設計團隊。

改善門市設計 擔重要改革者

52歲的艾夫於英國出生，1992年加入蘋果，2015年成為蘋果首席設計師。他歷年設計出多項精彩產品，包括2007年面世、被視為蘋果盈利主要推動力的iPhone，助蘋果成為著名跨國科技企業之一。2011年喬布斯去世後，艾夫亦助蘋果維持不可或缺的連貫發展策略，包括改革門市設計等，以至推動蘋果搬遷至新總部Apple Park的計劃。部分觀察家視艾夫為蘋果最重要的資產之一，甚至較庫克更為重要，惟《華爾街日報》引述與艾夫周邊的消息人士稱，近年艾夫愈來愈少參與蘋果的日常營運與設計工作，離職或早有徵兆。

今次是繼蘋果零售部高級副總裁阿倫特（Angela Ahrendt）今年4月宣布離職後又一人事變動，消息公布後，蘋果股價一度應聲下跌。《金融時報》指出，雖然iPhone去年盈利破紀錄，令蘋果成為全球首間規模破萬億美元的企業，不過市場研究機構IDC指出，蘋果今年首季iPhone出貨量較去年同期大跌30.2%，艾夫離巢再次掀起外界關注蘋果未來如何開創出足與iPhone匹敵的成功產品。

涉足服務 蘋果力求轉型

近年蘋果開始涉足其他產品，包括穿戴式裝置iWatch與無線耳機AirPods，另外亦開拓多項網絡服務，包括醫療、串流音樂平台。不過面對亞馬遜、Google等對手在人工智能等範疇漸見領先之勢，蘋果要成功轉型非易事。科技業界分析師芒斯特（Gene Munster）指出，蘋果近來加速在管理層換血，例如向Google挖角人工智能專家詹南德雷亞（John Giannandrea）接掌機器學習與人工智能研發，以及多名資深硬件設計師離職等，均反映出蘋果正從硬件銷售主導轉變為服務提供者，「要掌握機會，蘋果需要非常不同的技能」。

（BBC/金融時報）