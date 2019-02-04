HPV疫苗漸見效 子宮頸癌可望絕迹富裕國

接種後8年內最高減八成感染率

拉瓦爾大學（Laval University）的研究人員分析過去65項有關接種HPV疫苗前後的研究，所得數據涵蓋14個富裕國家共6000萬人。報告指出，疫苗有效預防HPV病毒引起的子宮頸癌、俗稱「椰菜花」的生殖器疣及癌前病變等，15至19歲及20至24歲兩個年齡層的女性接種後5至8年內，HPV感染率分別減低了83%及66%。報告的共同作者布里森（Marc Brisson）指出，目前澳洲及英國等富裕國家的接種率良好，他估計「能於數十年內杜絕子宮頸癌」。

今次報告未有涵蓋一些有反HPV疫苗聲音而導致接種率偏低的富裕國家，包括日本、丹麥及愛爾蘭等。報告亦未包括中低收入國家的數據。子宮頸癌去年在全球造成逾31萬人死亡，其中有八成來自中低收入國家。

有關研究周三（26日）刊於國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）。

（衛報）