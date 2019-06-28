朱克伯格：勿期望企業獨力解決假資訊

重提《誠實廣告法案》 稱支持通過

朱克伯格指fb集中處理關於2020年美國總統大選之前的網絡保安及干預選舉問題，形容是相當難解決的問題，他說：「我不認為社會希望私人企業在這些決策上作最後決定。」

他鼓勵外國政府應制訂政策，保障私隱和防止外國干預選舉，並舉例提到民主黨參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）和已故共和黨資深參議員麥凱恩在2017年提出的《誠實廣告法案》。該法案建議禁止外國人在有線電視和網上等平台賣廣告推舉某個候選人，朱克伯格認為這法案應予通過。

fb去年9月採取新措施防範外國干預選舉，包括刪除假帳戶、禁止外國帳戶在fb推出關於美國選舉的政治廣告。民主黨參議員沃倫等人提出應將fb等大型科技企業分拆，朱克伯格反駁，稱fb投資數以十億計美元建立系統處理私隱等社會議題，系統比美國政府擁有的更複雜，分拆fb不等於能免除問題，反而會削弱其應對問題的能力。

（衛報）