美民主黨總統參選人辯論向左走

沃倫優勢明顯 談富人稅醫保

今次辯論於佛羅里達州邁阿密舉行。由於民主黨有多達20人參選，他們隨機分成10人一組，出席周三及周四的辯論。70歲的沃倫是周三出席辯論的參選人中支持度佔首5位的唯一一人，在辯論之初率先回應提問，主導發言，提出多項具體政策建議，包括向資產淨值超過5000萬美元的家庭徵收富人稅，亦提出分拆美國最大型的科技公司等，她說：「我們需要在我們的政府、經濟與國家作出結構性改革。」

沃倫亦表態支持取消私人醫療保險，僅得紐約市長白思豪與她有相同立場。沃倫批評許多政客以各種理由推託，拒絕為國民爭取醫療福利，「醫療是基本人權，我會為基本人權奮鬥」。其他參選人雖支持由聯邦撥款提供全民醫療，但反對取消醫保，擔心令國民失去選擇權利。

兩人談邊境伏屍父女 轟特朗普

各參選人亦批評特朗普施政向富人傾斜，並炮轟其移民政策。其中前得州眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）及新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）談及一對偷渡赴美的薩爾瓦多父女周一伏屍美墨邊境河道慘劇，均以西班牙文痛批特朗普針對美墨邊境的嚴厲政策是罪魁。

對於未來民主黨應否帶領美國走向更進取的自由派路線，以爭取基層支持，抑或更密切依循中間路線，亦有較大分歧。俄亥俄州眾議員瑞安（Tim Ryan）認為民主黨有「觀感問題」，需改變由精英主導的形象，關顧基層所需。被問及美國面臨的最大威脅，大部分參選人直指中國及氣候變化，亦有人認為是核問題。

另外10名民主黨參選人將於周四（27日）辯論，包括在民調中領先的前副總統拜登（Joe Biden）、資深聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）等。

（綜合報道）