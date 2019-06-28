留學平壤 澳洲男子失蹤疑被拘 曾讚「迷人的國家」「不感受威脅」

平壤娶日籍女友 帖文不談政治

西格利來自澳洲珀斯，為中澳混血兒，母親是華人。他對朝鮮文化有濃厚興趣，曾在澳洲國立大學亞太學院專門研究朝鮮文宣，能說流利韓語，自2012年起多次前往朝鮮，更在翌年成立以澳洲為基地的旅行社Tongil Tours，協助外國人到朝鮮旅遊。他自去年到平壤的金日成綜合大學攻讀朝鮮文學碩士，同年在當地與他在澳洲國立大學認識的日籍女友舉行婚禮。他向來活躍於社交網站，惟其家人周四發表的聲明稱，西格利「自澳洲時間周二上午起沒有再與親友聯絡，並不尋常」，其家人未有收到任何關於他被捕的通知。

西格利的社交網站帖文以生活點滴為主，遠離敏感的政治問題，過去曾多次接受傳媒訪問，並撰稿談及他在朝鮮的見聞，形容朝鮮是「迷人的國家」，又稱去當地旅行並不危險。他在3月為《衛報》澳洲版撰寫評論，指自己身為持有學生簽證的長期外籍居民，「可以自由在市內閒逛，毋須任何人陪同。有時與當地人互動會受到限制，但我幾乎能夠在任何想去的地方購物及用餐」。去年12月，他亦曾向英國天空電視台（Sky News）表示，不擔心遭朝鮮政府監控，稱自己一整年都未曾感到受威脅。

周二Twitter最後發帖談及爛尾飯店

在6月24日Twitter發的最後一則帖文中，西格利上載了1992年主體完工後就因財困爛尾的平壤柳京飯店的照片，並寫道：「柳京飯店主入口上方豎起了新標誌，有它的名稱和標誌。是象徵它不久後就會開門做生意嗎？」

澳洲外交貿易部昨表示正在確認他有否被捕。澳洲在朝鮮沒外交代表機構，一般是透過瑞典駐朝鮮大使館作為代表。財政部長柯爾曼（Mathias Cormann）周四表示正與在朝鮮的瑞典官員合作。

澳洲外交貿易部網站將朝鮮定為高風險旅遊地點，提醒有外國遊客曾被逮捕或長期拘留。美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2015年底到朝鮮旅遊時，被指偷竊酒店的宣傳海報，翌年被判15年勞改。他2017年獲釋，惟最終在6日後死亡，外界質疑他在囚期間受到嚴重虐待。

（法新社／路透社／澳洲廣播公司）