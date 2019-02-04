737 Max揭新隱患 勢延遲復飛

消息人士向路透社透露，機師上周在模擬測試時啟動經過更新的防失速系統後，客機要花較預期多的時間恢復正常運作；另有消息稱，問題是客機電腦的運算能力不足所致。目前還不清楚能否通過軟件升級來解決，或是需要更複雜的硬件修理才可以。波音回應稱正與FAA密切合作，讓737 Max客機安全復飛，相信更新軟件可解決問題。

疑涉客機電腦運算力不足

737 Max 8去年10月底及今年3月分別在印尼和埃塞俄比亞發生空難，導致共346人死亡。調查均指向是機上的防失速「機動特性增強系統」（MCAS）缺陷導致意外，全球停飛這款客機。波音需要更新軟件才能向FAA申請復飛。

《金融時報》引述消息人士，稱最快到7月8日才會再測試系統，意味FAA上月底表示最快6月底能核准737 MAX復飛的計劃不能成事。英國廣播公司（BBC）指若FAA不滿意軟件更新，波音就需更換機上電腦的處理器組件，停飛時間會延長多數個月。隨着客機復飛時間一再延誤，美國聯合航空周三表示已將737 Max客機復飛計劃推遲至9月3日，影響1900個航班。

（金融時報/BBC）