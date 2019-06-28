不提《巴黎協定》公報 馬克龍拒接受

路透社稱，較早前的G20公報草稿在美國堅持下避談協定承諾，但最新一份草稿重新表明支持2015年的《巴黎協定》，指其「不可逆轉」。《巴黎協定》制定把全球平均氣溫升幅限制在高於工業革命前水平的2℃以內的目標，但美國2017年6月宣布退出。不過文本最終字眼仍有機會再修改。法國總統馬克龍周三表示：「如我們不談及《巴黎協定》、20國成員不能達成協議，我們將不能捍衛對抵抗氣候變化的承諾，法國將不會參與其中。」德國有官員則預期今次峰會討論氣候問題時會特別困難。

日盼2050年海洋塑膠減至零

另一方面，日本希望藉今次峰會，推動成員國支持名為「大阪藍色海洋願景」的倡議，目標是在2050年將塑膠垃圾污染海洋情况減至零。有消息人士表示未能確認峰會可否達成協議，指美國拒絕接受多個環保目標。G20成員國的環境和能源部長本月較早時在長野縣開會時，已同意訂立國際框架，由成員國採取自願措施減少海洋塑膠垃圾。日本政府期望峰會能夠重申會訂立這框架。

管理逾34萬億美元（逾265萬億港元）資產、佔全球投資資本近半的一眾投資者周三向G20成員國施壓，要求各國政府就氣候變化問題盡快採取行動。聯合國秘書長古特雷斯亦促請G20成員國支持更遠大的應對氣候變化目標和其他國際倡議。中國外交部發言人耿爽昨表示，G20大阪峰會期間，中國、法國及聯合國將再次舉行氣候變化問題三方會議，就應對氣候變化對外發出積極的政治信號。

除了美國，巴西的環保政策亦備受關注。德國總理默克爾周三稱會跟巴西總統博索納羅「坦率討論」亞馬遜森林伐林問題。博索納羅昨反駁，德國在環保上有很多地方應向巴西學習。

（路透社/日本時事通訊社）