G20前夕 特朗普批盟友佔美便宜 貿易氣候談不攏 外界憂公報難產

特朗普周三接受霍士新聞電話訪問，被問及此行達成各項雙邊貿易協議的可能性，但他將焦點轉移到怒斥各國佔美國便宜之上。他說：「幾乎世上所有國家都在佔巨大好處。」其首個攻訐對象是北約，多番批評過後，輪到點名日本。他聲稱，如果日本受到攻擊，美國會打上第三次世界大戰，付上人命和財富，但「如果我們被攻擊，日本可完全不需要幫忙……（日本）可以在（日本企業）索尼電視機前看着。」

批歐盟「仇美」 質疑日美安保條約不公

日本內閣官房長官菅義偉昨日在記者會上回應稱日美雙方的義務平衡，指「單方面的指摘並不恰當」。彭博社周一引述消息，指特朗普最近以《日美安保條約》不平等為由，在私人談話提及過考慮撕毁該條約。日美當局隨即強烈否認，但特朗普上述言論卻印證彭博社說法屬實，共同社分析，指此舉或許是為了迫使日方在日美貿易談判中讓步。雙方在農產品、汽車和貨幣問題上始終無法談成，例如日方只肯將農產品關稅下調到不超過原本「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP）認定的水平。

美日1960年簽署新的《日美安保條約》，正式容許美國維持在日本的軍事基地，以及一旦日本受到攻擊，美軍會協防日本。日本2016年解禁集體自衛權，容許日本自衛隊在美國等盟友受到武力攻擊，而日本處於存亡危機事態，則可出動支援。不過日方並非一定會行使集體自衛權，安保法實施的時候，時任防衛相小野寺五典便稱，日本不會在南海跟美國一齊行使集體自衛權。

指越南成打擊目標 拒接受印度加徵關稅

另外，特朗普狠批歐盟競爭事務專員韋斯塔格爾「仇美」，批評她向美國科網巨企蘋果和Google提出訴訟，斥「歐洲對待我們（美國）比中國還要差」。他還點出越南是下個潛在打擊目標。中美貿易戰加速不少企業將生產線搬到越南，令越南成為一大贏家，特朗普提到這點，但聲言河內比北京佔便宜佔得更過分，是「單一最壞的違規者」。

特朗普昨日抵達大阪，他周三自美國出發前，在Twitter說：「已登上空軍一號，準備拯救自由世界。」然後在途中又在Twitter批評印度，表示會將跟印度總理莫迪討論關稅，「不能接受，必須撤回﹗」

隨着G20領袖陸續抵達大阪，各國談判代表目前正為公報有關貿易及氣候問題上的字眼爭論不休。《金融時報》稱，特朗普攻擊盟友令外界擔心今次G20峰會會重演去年G7不歡而散。該報引述熟悉特朗普的想法的人士稱，特朗普對G20的投入程度少於G7，因為他很難在那麼多領袖中獲得最多的注意。

（CNN/共同社/彭博社/衛報）