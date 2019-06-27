牙膏肥皂含三氯生 恐增女性骨折風險

FDA 2016年起禁添加

中國杭州醫學院的研究分析美國「全國健康及營養調查報告」在2005至10年的1848名女性數據，發現女性尿液裏的三氯生含量愈高，她們將來出現骨質疏鬆的機會亦愈高。研究員認為三氯生與骨骼健康之間有負面關係，因為它會干擾甲狀腺的功能。過去亦有研究指甲狀腺功能受影響可以導致骨質流失，和增加骨折風險。

三氯生是洗手液、牙膏、化妝品、廚具和玩具等的成分之一，用於防菌，牙膏則用作防止牙齦炎。不過，自2016年起美國食品及藥物管理局（FDA）開始禁止產品含有三氯生和部分化學物，並指沒有證據顯示這些成分長期使用是安全及有效，今年4月更作出最後規定，禁止洗手液含有三氯生。世界綠色組織本年初發表調查指出，指牙膏若含有三氯生，或會令細菌產生抗藥，亦可與微膠粒一樣污染海洋及進入人體，可能導致生殖問題及致癌。

今次研究周二（25日）於科學期刊《臨牀內分泌和代謝雜誌》發表。

（CNN/英國每日電訊報）