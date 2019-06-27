輿論戰網軍佈疑陣 難分真假礙辯論

在上周四及五（20至21日）於倫敦舉行的「360/OS」資訊科技會議上，fb網絡保安政策主管格萊徹（Nathaniel Gleicher）指出，像俄羅斯網絡打手公司「互聯網研究所」 （IRA）等組織，過去會隱藏他們網上干預公眾討論的痕迹，如今則會公開承認參與討論，試圖令網民質疑其他網民都是操控輿論的假帳戶，從而打擊真實言論。他舉例指2018年美國中期選舉投票前夕，有聲稱跟IRA有聯繫的人表示他們操控美國社會的公眾辯論，亦決定了誰能勝選、落敗；他們又公開約100個Instagram帳戶作為擁有數以萬計假帳戶的證據。格萊徹稱：「他們在利用人們的恐懼心理。」

格萊徹預期，這種伎倆會愈來愈常出現，要應對會相當困難，因為真實用戶被迫要舉反證去證明沒有人為操控討論。

真實用戶被迫反證沒被操控

這種故佈疑陣策略在網上已造成影響。美國網媒BuzzFeed今年2月報道，有美國黑人維權人士要說服其他網民，指他們並非假帳戶。

人權組織「Stop Online Violence Against Women」創辦人米切爾（Shireen Mitchell）認為，在真假難分和杯弓蛇影之下，令人難有真正討論。

（衛報）