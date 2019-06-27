Fb允交仇恨言論用戶資料 與法國政府達協議 稱每次慎查要求

【明報專訊】法國政府周二（25日）宣布，社交網站巨擘facebook（fb）已同意交出疑似在這個社群平台上發布仇恨言論的法國用戶身分資料給法官，這將是全球首例。fb稱，會仔細審查法國政府的每一道相關命令，若內容過於寬泛、違反人權或存在法律缺陷，將會駁回。
路透社報道，fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾就此數度會面，fb國際事務與通訊傳播副總裁克萊格（Nick Clegg）與法國數碼事務部長塞德里克．奧（Cedric O）上周會面後，雙方最終達成協議。現時fb已和法國司法機關就恐襲和暴力行為相關事件合作，提供可疑人士的電腦IP位址和其他身分資料給提出正式要求的法國法官，今次則擴大至仇恨言論。法新社稱，涉及的言論包括同性戀歧視、種族歧視或反猶太。當局只要知道電腦IP位址，就很容易上門拉人。
涉反同種族歧視反猶太
塞德里克．奧接受路透社訪問說：「這是個天大的消息，代表着司法程序將能正常運作。這真的非常重要，他們只為法國這樣做。」
Fb發言人補充，fb會仔細審查法國政府的每一道相關命令，若內容過於寬泛、違反人權或存在法律缺陷，他們將會駁回。fb一直抗拒將涉嫌發布仇恨言論者的資料交出，原因是法律並未有此要求，也擔心司法體系欠缺獨立性的國家會濫用。
與恐怖主義屬同一水平
年利達律師事務所律師西塞（Sonia Cisse）說：「這在監管而言是很強的一個信號。仇恨言論不再屬於言論自由，現在它與恐怖主義屬同一水平。」她說，隨着fb承諾交出用戶資料，法國將成為全球監管社交媒體的先驅，相信其他平台也會跟隨。
馬克龍欲在監管仇恨言論與網上散播假資訊問題上，扮演全球先驅角色，而自今年3月就任以來，其心腹塞德里克．奧便將打擊網上仇恨言論視為首要任務，並頻繁與朱克伯格等fb高層互動。法國國會亦正在討論立法，容許監管機構有權向那些在移除仇恨內容上不力的科網企業懲罰4%全球收益。