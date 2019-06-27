Fb允交仇恨言論用戶資料 與法國政府達協議 稱每次慎查要求

路透社報道，fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾就此數度會面，fb國際事務與通訊傳播副總裁克萊格（Nick Clegg）與法國數碼事務部長塞德里克．奧（Cedric O）上周會面後，雙方最終達成協議。現時fb已和法國司法機關就恐襲和暴力行為相關事件合作，提供可疑人士的電腦IP位址和其他身分資料給提出正式要求的法國法官，今次則擴大至仇恨言論。法新社稱，涉及的言論包括同性戀歧視、種族歧視或反猶太。當局只要知道電腦IP位址，就很容易上門拉人。

涉反同種族歧視反猶太

塞德里克．奧接受路透社訪問說：「這是個天大的消息，代表着司法程序將能正常運作。這真的非常重要，他們只為法國這樣做。」

Fb發言人補充，fb會仔細審查法國政府的每一道相關命令，若內容過於寬泛、違反人權或存在法律缺陷，他們將會駁回。fb一直抗拒將涉嫌發布仇恨言論者的資料交出，原因是法律並未有此要求，也擔心司法體系欠缺獨立性的國家會濫用。

與恐怖主義屬同一水平

年利達律師事務所律師西塞（Sonia Cisse）說：「這在監管而言是很強的一個信號。仇恨言論不再屬於言論自由，現在它與恐怖主義屬同一水平。」她說，隨着fb承諾交出用戶資料，法國將成為全球監管社交媒體的先驅，相信其他平台也會跟隨。

馬克龍欲在監管仇恨言論與網上散播假資訊問題上，扮演全球先驅角色，而自今年3月就任以來，其心腹塞德里克．奧便將打擊網上仇恨言論視為首要任務，並頻繁與朱克伯格等fb高層互動。法國國會亦正在討論立法，容許監管機構有權向那些在移除仇恨內容上不力的科網企業懲罰4%全球收益。

（路透社/法新社）