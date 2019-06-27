轉移產業供應鏈 美減依賴關鍵

美國在2010年危機後短暫重新投入開採加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）礦場，但2015年又停工。戈爾茨認為那場危機並未為美國供產鏈政策帶來巨大改變，研究顯示，需用稀土的企業自有庫存，毋須政府出手。

芒廷帕斯礦場去年又重啟，但精煉工序仍大部分依賴中國的工廠，即要先將原材料從美國送往中國。對美國來說，在澳洲擁有大型稀土礦場的萊納斯公司（Lynas Corporation）才是避免依賴中國供應的殺手鐧——該公司上月跟美國企業Blue Line Corp簽署備忘錄，準備明年在得州合作建立稀土加工設施，將牌照到期的大馬廠房搬過去。萊納斯上周五更宣布，決定為「戰略客戶」儲備用於工業磁鐵的鐠釹（NdPr），以鞏固自身作為中國以外客戶優先選擇的供應商地位。戈爾茨認為，稀土處理設施更易搬離中國，畢竟市場上已有具備相關化學知識的企業。

污染控制 中美有共同利益

稀土業另一值得留意的變化，是中國去年罕有成為淨進口國。克林格解釋，這反映中國國家政策改為持續尋求分散自身的供應鏈，形容這是外界忽視的中美可找到共同利益之處——美國投資於回歸和重建本地產能以分散全球稀土供應，也某程度上符合北京利益，即有助紓緩稀土生產帶來的本地環境負擔。她形容這是中美尋求共同立場的黃金機會，西方甚至可向中方專家學習稀土礦場的污染控制和環境修復。