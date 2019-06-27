2010首打「稀土牌」 西方警醒依賴中國

這些元素並非真的「稀有」，地殼普遍都有這些元素，但往往濃度很低，開採難度高和價格不菲。美國當初是稀土生產大國，只因環境污染等問題，產業鏈自1990年代起轉向中國，令蘊藏量僅佔35%左右的中國一度佔據全球近九成半的出口量。中國2010年首打「稀土牌」，觸發西方重新尋求非中國的供應來源。

美日歐致力尋替代

2010年中日再次圍繞釣島主權爆發外交爭端，北京被指打出「稀土牌」，阻止對日出口報復，《紐約時報》更以「禁運」一詞描述。不過美國學者克林格在著作《稀土前沿》指出，這並非中國官方正式政策，又或國家領導層面的決策者所作的決定，而是個別軍方人員在港口城市跟地方海關官員合謀，扣留貨運報復，旨在「給日本一點羞辱教訓」，提醒他們對中國的經濟依賴。她向本報稱，當時情况不符「禁運」定義。

然而，中國確在事發前的同年7月以環境污染為由，宣布把稀土每年出口配額下調40%，影響到美國、歐洲和日本的稀應供應。這亦觸發美歐日入稟世貿上訴機構，中方2014年被判敗訴，翌年1月取消配額制度。

克林格稱事件觸發全球醒覺在稀土供應上對中國的依賴，美國、日本和歐盟的研究人員致力找出節省使用稀土的新方式。據日本傳媒，該國原本有甚為充足的庫存，其後更將中方供應比例由事發時的九成降至2015年的48%。