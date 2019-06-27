華擬打稀土牌 美學者質疑成效 指衍生產品多中國生產 華府樂得加強制裁藉口

明報記者 周宏量

在中國近期釋放考慮動用「稀土牌」的信號後（見表），西方輿論重新關注美國對中方稀土供應的依賴，亦引發相關業界緊張。美國商務部早在2017年便按總統特朗普指示，研究稀土供應問題，到本月4日發表《確保關鍵礦物供應安全和可靠之聯邦策略》報告。美國內政部將包括各種稀土元素在內的35種礦產列為「關鍵礦物」（critical minerals），報告承認美國高度依賴關鍵礦物進口，倘若中國和俄羅斯要停止向美國及其盟友出口一段長時間——「類似2010年的中國稀土禁運」——持續的供應擾亂會對美國及外國關鍵礦物供應鏈造成巨大衝擊。

出口限制僅影響極少企業

不過研究稀土產業政治學的美國專家認為，中國打「稀土牌」的成效未必真的那麼大。2017年發表Rare Earth Frontiers《稀土前沿》一書獲獎的波士頓大學國際關係助理教授克林格（Julie Klinger）向本報稱，中方專家無疑正支持類似行動，西方媒體也喜歡中國帶敵意的故事，但提出限制稀土出口往美國的建議，只會顯示他們對稀土產業「理解非常差」。她解釋道：「只有非常少的企業會受到稀土出口限制的影響，更關鍵的是那些帶有稀土的增值性（value-added）科技零件，它們很多也是在中國生產。」

在奧巴馬時代曾任副助理國防部長（主管製造業及工業基地政策）高級顧問、並領導國防供應鏈研究的美國聖母大學政治學系副教授戈爾茨（Eugene Gholz），在接受本報訪問時解釋，談論一國是否能以擾亂某產品在特定市場的貿易來威脅另一國，主要因素在於市場的靈活度和適應能力，又或該產品的可取代程度；可發揮影響力的產品則是替代供應者不容易取得，亦即需要長時間去找替代或替代方案的成本會高出很多。市佔率是其一觀察指標，中國生產商10年前供應全球95%稀土礦物，但如今已降至70%。

稀土牌達政治目標代價大

不過另一看點在於需求有多少是屬於「關鍵」用途。戈爾茨指稀土得到許多關注，是因為人們看到很多潮流科技用品、先進醫療器材以至敏感用途（例如國防）等用上稀土，但很多尋常用途如煉油或便宜的消費品都可能會用到。他認為，如果中國政府嘗試操縱稀土供應以達到政治目標，它們需要擾亂貿易去到確保對方難以取得稀土作重要用途的地步，又或足以令人們放棄在珠寶使用磁性扣鈎。

戈爾茨提到，美政府已多次表明擔憂稀土貿易受干擾，故即使中國政府實際上無法以「稀土牌」傷害美國經濟，華府仍可訛稱中方真的損害到美國。在這情况下，美國政客或以中國威脅為藉口，採取更為保護主義的措施——那些反擊措施或原本很難用得上，但因中方打「稀土牌」，華府能以「國家安全威脅」為由合理化使用。

（世局解碼）