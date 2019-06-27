「全球50佳餐廳」 法國餐廳首登榜首

香港大班樓入50大

今次是此獎成立18年來首次有法國餐廳獲選為最佳餐廳，而地中海菜餐廳Mirazur以往已多次入圍，分別在2018及17年獲得第3及第4名。阿根廷裔大廚科拉格雷科（Mauro Colagreco）在2001年移居法國後，於2006年開設Mirazur。他早前接受法新社訪問，稱當年是機緣巧合下在南部城市芒通（Menton）開餐廳。他憶述獲一名餐廳東主出租餐廳予他，又給予他很大的自由度，餐廳在經營初期面對不少困難，但在獲得米芝蓮2星後開始受到歡迎。

得獎餐廳由1000名廚師、餐廳東及食評家以匿名投票決定，其結果與米芝蓮同樣受到重視。位於中環的大班樓本年度打進50大，排名41，另外四季酒店的龍景軒、中環法國菜Belon、置地文華東方酒店的Amber和中環法國菜VEA亦榜上有名，分別排名88、96、102和113名。

（福布斯/法新社）