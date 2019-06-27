美收緊管制 偷渡者更冒險增死傷

鷹派官員接掌邊境保衛局

自美國限制申請庇護的移民人數，近期在入境口岸輪候者已大幅減少，某些地點甚至由日均數十人減至僅得數人。按美墨協議，美國將把移民遣返墨西哥等候美國法院庇護審批，預計需時數月乃至多年。墨境北疆塔毛利帕斯州的馬塔莫羅斯有庇護營主任上周透露，當地每周僅能處理不出45個庇護訪談，但該區輪候冊名單達800至1700。與此同時，墨西哥開始加強打擊非法移民，民調也反映抗拒中美洲移民的墨西哥人由去年的32％增至58％。華府一個智庫的移民政策分析家拉蒙（Cris Ramon）等關注人士擔心，這將使移民變得更沮喪而冒險橫越危險地帶偷渡，造成更大傷亡。

針對馬丁內斯父女事故，墨西哥總統洛佩斯說：「非常遺憾發生這種事。我們一直譴責，隨着美國拒擋愈多（入境者），愈多人便在沙漠或過河時喪命。」從西邊炎熱的索諾蘭沙漠到水流湍急的里奧格蘭德河，這段長約3200公里的美墨邊境每每是偷渡客喪命處。去年錄得283宗死亡人數，今年以來未有官方數字。不過，周日就有3個幼兒和一個女人，死於酷熱天氣。本月初，在氣溫常高於38℃的亞利桑那州發現一名6歲印度兒童偷渡者死亡。另有數十人在里奧格蘭德河罹難。

在美國邊境關口尋求庇護者人多為患，尤其是當局另行安置移民兒童，卻被揭他們所處地方環境骯髒惡劣、糧食不足。CBP署理局長桑德斯（John Sanders）常被批在西南境打擊移民不力，周二因而辭職，7月5日由強硬派官員摩根（Mark Morgan）接任。摩根現任移民海關執法部署理主任，上周曾推動突襲搜捕遣返黑市居民，又曾稱移民兒童是「未來的黑幫成員」。

（綜合報道）