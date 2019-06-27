偷渡赴美父女溺斃照片震撼國際 「美國版敘童慘劇」 暴露美墨邊境移民困境

墨西哥報章《每日報》（La Jornada）記者萊杜克（Julia Le Duc）周一在美墨邊境發現和拍下該對父女伏屍岸邊淺水處的照片，他們分別是25歲的馬丁內斯（Oscar Alberto Martinez Ramirez）及其23個月大女兒瓦萊里婭（Valeria）。兩人套着一件上衣並排俯伏於岸邊，頭部朝下，女孩一隻手搭在父親的肩頸。當時在場的女童母親表示，事發時他們想冒險由墨西哥馬塔莫羅斯（Matamoros）涉水橫渡里奧格蘭德河（Rio Grande）進入美國得州布朗斯維爾（Brownsville），豈料喪命。

23月大女童攬父頸同喪命

馬丁內斯之母在家鄉稱，兒子一家於4月3日離開，在墨西哥跟危地馬拉接壤地區的庇護營住了約兩個月。「我懇求過他們不要走，但是他想掙錢蓋一間屋。他們希望在那兒幾年，就儲夠建屋錢」。馬丁內斯和妻兒3人於周日清晨抵達馬塔莫羅斯，往當地美國領事館預約申辦庇護，獲悉要花幾星期辦理。其時，跨境大橋已關閉，要待周一才開放。他們沿河岸走着，當日下午在距跨境大橋1公里外，決定游水偷渡。

萊杜克表示，見着警員向倖存的馬丁內斯21歲妻子阿瓦洛斯（Tania Vanessa Avalos）錄取口供。萊杜克向《衛報》覆述說：「他（馬丁內斯）先帶着小女孩過河，然後把她留在美國那邊，接着回頭帶妻子，可是女孩在他背後墮河。當他要救她時，兩人就被河水沖走。」

河水洶湧 母親折返避死劫

不過，《紐約時報》據阿瓦洛斯對官員的說法報道，指馬丁內斯揹着女兒和套入他的T裇，游水渡河，阿瓦洛斯由另一世交揹着尾隨，可是河水比想像中洶湧，馬丁內斯表現乏力；其妻折返墨西哥河岸再回頭探視，卻見丈夫、女兒在靠近岸邊位置沉入河中被冲走。墨西哥當局翌日早上於下游數百碼發現這對父女屍首。

萊杜克指事發的河流是一條非常深和凶險的河流。受到融雪較預期快影響，墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）移民與民防官員數周前已開始警告打算渡河的人士，指出水壩會隨時泄洪令河水暴漲。

馬丁內斯父女的照片周二在社交媒體廣泛流傳，引發迴響。美國眾議院的民主黨人批出涉及45億美元（約351億港元）的緊急人道主義援助法案，解決邊境移民困境。得州民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）在華盛頓激動表示，他希望這張「美國版海灘3歲敘利亞難民男孩」照片能對議員和廣泛的公眾產生影響。2015年9月，3歲敘利亞難民男童阿蘭（Alan Kurdi）渡海溺斃、陳屍土耳其灘頭，照片觸發歐洲認真應對難民潮。

薩爾瓦多籲國民忍耐勿偷渡

薩爾瓦多預定周四把罹難的馬丁內斯父女遺體和阿瓦洛斯接回國。該國外交部長表示，政府在設法解決經濟難題，籲國民忍耐配合，不要偷渡到美國。照片亦令近期大力加強對付偷渡者的墨西哥政府受抨擊，對於有報道指士兵暴力對待偷渡者，總統洛佩斯說，在美國邊境的1.5萬名士兵不會阻止偷渡者前往美國，又強調士兵尊重偷渡者。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說，馬丁內斯他們冒上生命危險，因為他們無法獲得國際法規定的保護，其聲明說兩父女之死，代表了各界的失敗，未能解決暴力和絕望迫使人們為安全和有尊嚴生活的前景而冒險。

（綜合報道）