偷渡赴美父女溺斃照片震撼國際 「美國版敘童慘劇」 暴露美墨邊境移民困境

【明報專訊】鄰近美國得州的美墨邊境河道一對偷渡赴美的薩爾瓦多父女不幸命喪河流，傳媒刊登不足2歲女兒被裹於父親衣服之內，而她一隻小手攬着父親頸項的照片，震撼國際社會。事件令人聯想起2015年歐洲難民潮下敘利亞男童屍體被冲上沙灘的一幕，亦令外界廣為關注闖關赴美非法移民的困境。
墨西哥報章《每日報》（La Jornada）記者萊杜克（Julia Le Duc）周一在美墨邊境發現和拍下該對父女伏屍岸邊淺水處的照片，他們分別是25歲的馬丁內斯（Oscar Alberto Martinez Ramirez）及其23個月大女兒瓦萊里婭（Valeria）。兩人套着一件上衣並排俯伏於岸邊，頭部朝下，女孩一隻手搭在父親的肩頸。當時在場的女童母親表示，事發時他們想冒險由墨西哥馬塔莫羅斯（Matamoros）涉水橫渡里奧格蘭德河（Rio Grande）進入美國得州布朗斯維爾（Brownsville），豈料喪命。
23月大女童攬父頸同喪命
馬丁內斯之母在家鄉稱，兒子一家於4月3日離開，在墨西哥跟危地馬拉接壤地區的庇護營住了約兩個月。「我懇求過他們不要走，但是他想掙錢蓋一間屋。他們希望在那兒幾年，就儲夠建屋錢」。馬丁內斯和妻兒3人於周日清晨抵達馬塔莫羅斯，往當地美國領事館預約申辦庇護，獲悉要花幾星期辦理。其時，跨境大橋已關閉，要待周一才開放。他們沿河岸走着，當日下午在距跨境大橋1公里外，決定游水偷渡。
萊杜克表示，見着警員向倖存的馬丁內斯21歲妻子阿瓦洛斯（Tania Vanessa Avalos）錄取口供。萊杜克向《衛報》覆述說：「他（馬丁內斯）先帶着小女孩過河，然後把她留在美國那邊，接着回頭帶妻子，可是女孩在他背後墮河。當他要救她時，兩人就被河水沖走。」
河水洶湧 母親折返避死劫
不過，《紐約時報》據阿瓦洛斯對官員的說法報道，指馬丁內斯揹着女兒和套入他的T裇，游水渡河，阿瓦洛斯由另一世交揹着尾隨，可是河水比想像中洶湧，馬丁內斯表現乏力；其妻折返墨西哥河岸再回頭探視，卻見丈夫、女兒在靠近岸邊位置沉入河中被冲走。墨西哥當局翌日早上於下游數百碼發現這對父女屍首。
萊杜克指事發的河流是一條非常深和凶險的河流。受到融雪較預期快影響，墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）移民與民防官員數周前已開始警告打算渡河的人士，指出水壩會隨時泄洪令河水暴漲。
馬丁內斯父女的照片周二在社交媒體廣泛流傳，引發迴響。美國眾議院的民主黨人批出涉及45億美元（約351億港元）的緊急人道主義援助法案，解決邊境移民困境。得州民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）在華盛頓激動表示，他希望這張「美國版海灘3歲敘利亞難民男孩」照片能對議員和廣泛的公眾產生影響。2015年9月，3歲敘利亞難民男童阿蘭（Alan Kurdi）渡海溺斃、陳屍土耳其灘頭，照片觸發歐洲認真應對難民潮。
薩爾瓦多籲國民忍耐勿偷渡
薩爾瓦多預定周四把罹難的馬丁內斯父女遺體和阿瓦洛斯接回國。該國外交部長表示，政府在設法解決經濟難題，籲國民忍耐配合，不要偷渡到美國。照片亦令近期大力加強對付偷渡者的墨西哥政府受抨擊，對於有報道指士兵暴力對待偷渡者，總統洛佩斯說，在美國邊境的1.5萬名士兵不會阻止偷渡者前往美國，又強調士兵尊重偷渡者。
聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說，馬丁內斯他們冒上生命危險，因為他們無法獲得國際法規定的保護，其聲明說兩父女之死，代表了各界的失敗，未能解決暴力和絕望迫使人們為安全和有尊嚴生活的前景而冒險。