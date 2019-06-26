約翰遜「放閃照」曝光 被指做戲

最新訪問稱不信硬脫歐

約翰遜周二接受英國廣播公司專訪，談到跟女友爭吵事件時說：「我不會談論涉及家人或摯愛的事情……那對他們不公平。」至於他如何處理脫歐，他承認英國若要避免無協議脫歐引起的關稅，或避免北愛硬邊界，都需要歐盟合作。他強調，不相信英國會無協議脫歐。

雖然約翰遜拒談女友，但周一多家傳媒刊出他與女友的照片。照片據說周日攝於薩塞克斯（Sussex）一處鄉郊花園，可見背對鏡頭的約翰遜俯身傾向鄰座的西蒙茲，兩人姿態親密，女方還展現笑靨。惟時、地和拍攝者身分，皆未能證實。有「狗仔隊」評說，「整件事似做出來的」，這不是專業人士用長鏡頭拍。另有傳照片由西蒙茲的一名女友所拍。

刊出照片的《每日郵報》在報道引述男女主角的友人說，他們仍在熱戀，約翰遜還打算「在不久的適當時間」（指辦完離婚）迎娶女方。

（綜合報道）