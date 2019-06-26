若開邦遭斷網 聯國憂緬軍藉機作惡

若開邦最少有8個城鎮的網絡服務在無預警之下遭切斷，鄰近的欽邦（Chin）亦有一個城鎮受影響。為當地提供服務的挪威電訊集團（Telenor Group）上周六發表聲明，指交通及通訊部以有人利用互聯網「協調非法活動」為由，下達網絡服務禁令，語音及短訊服務則未受影響。集團強調在衝突期間，更應以人道主義為目的保持電訊服務，鞏固言論自由。

情報指緬軍作「清理行動」

根據當地「電訊法」，政府可在出現緊急狀况時暫停電訊服務。交通及通訊部常任秘書長梭登（Soe Thein）周一向當地傳媒表示：「該地區回復和平與穩定時，網絡服務亦會隨之恢復。」惟不少人權組織均對政府此舉感到憂慮，聯合國緬甸人權狀况特別報告員李亮喜（Yanghee Lee）指出，有情報顯示緬甸國防軍正作「清理行動」，憂慮此舉會掩護軍方侵犯平民人權的行為，促請政府盡快撤回禁令。

過去半年3萬平民流離失所

聯合國數據顯示，過去6個月的衝突已令若開邦3萬平民流離失所，暴力襲擊甚至蔓延到鄰近的欽邦。軍方與「若開軍」均被指控曾作出虐待行為，有數十名平民在雙方交火期間喪生，即使在寺院避難的人亦難逃一劫。軍方近日證實在4月底擊斃了6名被拘留的若開族人士。若開邦在2017年經歷羅興亞危機，導致近73萬羅興亞穆斯林逃離家園，後來聯合國調查人員指控軍方犯下種族滅絕罪。

（衛報/法新社/路透社）