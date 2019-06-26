「被開戰」有先例 台灣朝鮮存惹火風險

觸及核心利益難退讓

中美之間又有沒有類似的風險？艾利森認為，2010年「天安」號事件便近乎上演這種戲碼。當時朝鮮擊沉了韓國戰艦，46名韓國船員身亡，中方支持平壤否認涉案的說法，韓國則堅持朝鮮要為事件負責，但最終兩韓跟其盟友在一觸即發的緊張關頭各退一步。

艾利森估計，台灣或是另一個觸發點。他解釋，對中國而言，台灣是「核心利益」——台灣之於中國就像阿拉斯加之於美國，因此任何台灣試圖成為獨立國家的行動，都可能輕易變成開戰的理由。他以1996年台海危機為例，指「當台灣政府向獨立邁出首步」（註：李登輝1995年提出「中華民國在台灣」，翌年舉行大選），中國即包圍台灣，舉行大規模導彈測試施加威嚇，美國則派遣兩艘航空母艦到區內，迫使中國退讓，此後北京一直建立反航母導彈等特定軍事能力，以確保自身永不需要再退讓。他說，一旦有美軍航母在類似對峙中遭擊沉，5000美軍之死或令局勢無法遏止地升級。