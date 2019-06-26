甘廼迪周恩來共存主張值參考

多元並存vs.和平共處5原則

自2008年金融海嘯，美中的國力似有此消彼長之勢，令「G2」（中美組成的兩國集團）構想成為國際社會焦點，但華府決策者對此不感興趣，時任國務卿希拉里2011年直言「沒有G2這回事」。不過中方仍試圖提出類似方案，時任國家副主席習近平2012年訪美，向奧巴馬提出要將兩國關係塑造成「21世紀的新型大國關係」，翌年習就任國家主席，再向奧巴馬補充稱「新型大國關係」的內涵是「不衝突、不對抗、相互尊重和合作共贏」。中國外長王毅2013年曾解釋，中美新型大國關係的基本原則包括相互尊重彼此的「核心利益」。艾利森稱，中國的「核心利益」意指尊重彼此影響範圍，不僅涵蓋台灣與西藏，亦包括了南海，因此不為美國接受。

不過，艾利森認為，美國可以提出自己的「新型大國關係」構想。他相信，避免陷入修昔底德陷阱最有希望之途，或是參考美國前總統甘廼迪提出的「保障多元並存的世界」（world safe for diversity）。甘廼迪在美蘇對峙的冷戰時代提出該構想，放棄消滅蘇聯領導的共產極權，而應和平共處，建議美蘇在一個政治體系多元、價值與意識形態完全相反的世界中並存。

艾利森稱，在這樣的未來下，兩個對立陣營和平競爭，展示最能滿足國民需要的價值與管治制度。他認為甘廼迪的想法跟中國前總理周恩來提出並載於中國憲法中的「和平共處五項原則」可互相參照，亦具啟發性。該原則謂：互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處。習近平已肯定這些基礎原則「是中國外交政策的基石」。