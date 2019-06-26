中美貿戰和解 難改修昔底德對立 專家促思考和平共存之道

明報記者 羅睿琪、周宏量

美國哈佛大學甘廼迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）2012年首次提出「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）。該概念來自古希臘歷史學家修昔底德在名著《伯羅奔尼撒戰爭史》中對雅典與斯巴達之爭作的判斷：戰爭無可避免是因為雅典日益壯大的力量，及該力量在斯巴達引起的恐懼。艾利森認為「全球秩序未來數十年的關鍵問題是：中美能否避免修昔底德陷阱」。隨着特朗普政府去年祭出「關稅牌」，被認為是美國公開遏制中國的第一步，令艾利森的「修昔底德陷阱論」再受矚目。中國亦不時有評論反駁有關想法，例如《人民日報》本月18日便有署名文章指世上本無「修昔底德陷阱」，但如果有人作戰略誤判，可能自挖「修昔底德陷阱」。

中國崛起經濟增長難逆轉

艾利森接受本報電郵專訪時稱，1870年以來差不多每個美國人都相信，美國等同頭號大國，甚至認為是美國不容剝奪的權利，「中國會取代美國成為全球最大經濟體這想法是不可思議的」；而中國的民族復興則關連中國居天下之中的信念，因此當中國要實現夢想，將必然侵犯美國習以為常的地位和特權。

艾利森對美國心態的描繪，從最新一期《外交事務》可見端倪。該期刊以「美國世紀發生什麼事？」為主題，探討美國過去數十年的全球領導地位，以及如何逐漸丟失這優勢。主編羅斯撰寫的前言形容，美國在1990年代初經歷「二戰後主導時代」到「冷戰後主導時代」的演變，下個時代演變如箭在弦，但暫未清楚會變成怎樣。

易誤解誤判 局勢惡化風險增

在不少專家眼中，答案似乎取決於中美之間如何相處。雖然中國曾提出「新型大國關係」，但美國反應冷淡（見另稿）。隨着特朗普去年打響貿易戰，中美之爭也成國際焦點。艾利森承認，貿易爭端可能導致戰爭，但他並不預期如此。他說：「在中美之間危險的修昔底德互動中，誤解會被放大，誤判亦會倍增，局勢惡化的風險隨之增強。」他以二戰歷史為例，美國在1930年代對日本出口貨品實施的關稅最終升級至石油禁運，成為日本在珍珠港偷襲美國的導火線。

不過，艾利森重申去年在《國家利益》撰文的觀點，認為在更廣大的地緣政治棋局上，關稅相對微不足道，「協議條款達成還是押後，對崛起中的中國與美國主導大國之間的修昔底德對立沒有顯著影響。」因為就算中國接受特朗普政府所有要求，中國經濟仍很可能繼續以較美國快一倍的速度增長。