憂貧富懸殊影響社會穩定 富豪趨關注

聯儲局上周五（21日）發表美國人財政分佈數據，數據展示了美國人由1989年第3季起直至今年第1季的資產分佈。結果發現，過去30年間美國最富有的1%超級富豪，總資產值增加了27.2萬億美元，達到31.9萬億美元，增幅4.8倍；最少資產的一半人，總資產值由原本的7500億美元升至約1.3萬億美元，只增加78%。如果計算通脹，低下層的財富實是萎縮中。據美國全國經濟研究所今年發表的論文，美國最富裕的0.1%手握全國五分之一財富，相等於最貧90%的所有財富。

低下層財富萎縮 富豪財富增

近期愈來愈多富豪公開表示對貧富差距不斷擴大的憂慮，身家達180億美元（約1400億港元）的全球最大對冲基金橋水投資（Bridgewater）創辦人達利歐（Ray Dalio），今年4月發表長文，指貧富差距擴大已成為「國家級緊急事態」，「威脅美國生存」。他說：「我相信所有好事當去到極端時，就會導致自我毁滅，而所有東西都會隨之演化或死亡。這適用於現時的資本主義。」

達利歐與摩根大通總裁戴蒙（Jamie Dimon）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）和私募基金巨擘黑石（Blackstone）聯合創辦人兼總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）早前推動「馬歇爾計劃」（相當於二戰後美國協助重建歐洲），以協助重建中產階級。《華爾街》一書作者蓋斯特（Charles Geisst）說，這麼多憑資本主義成功的富豪公開對貧富懸殊表達憂慮，是前所未見的，對上一次「1%」面對如此社會壓力，要數到1930年代美國大蕭條時期，但當時富豪都不會批評資本主義。蓋斯特說，民主黨多名支持針對富豪徵稅的總統候選人獲得廣泛支持，或多或少令富豪們感到警惕。

（衛報/聯儲局網站）