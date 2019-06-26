美18富豪聯署 促徵收富人稅 盼紓社會問題減動盪 勢成2020大選主要議題

美國Medium網站周一（24日）刊出該封題為「是時候向我們徵更多稅了」的信，聯署者包括索羅斯父子、迪士尼創辦人孫女阿比蓋爾（Abigail Disney）、岡德（Gund）家族後人等億萬富豪。信中說：「我們促請所有總統參選人，無論是共和黨的抑或民主黨人，支持向坐擁美國十分之一財富的美國1％最富裕者，徵收適度的富人稅。美國有道德、倫理及經濟責任徵收我們更多稅。」信中詳述徵富人稅的好處，例如有助解決氣候危機、投資潔淨能源，改善經濟和基建，提升醫療，紓減中產、低收入家庭稅項，寬減學生貸款債務，公平創造機會，以及鞏固美國民主自由。

公平創造機會 鞏固民主

最年輕的聯署人，是名門普里茨克家族35歲繼承人莉澤爾（Liesel Pritzker Simmons）。她向《金融時報》說：「我聽到有些總統候選人說，這是階級戰爭，但我們想說：毋須擔心我們，我們挺好的。」他們這群聯署人私下談論徵收富人稅的議題，最後決定公開。對於有人認為難以實行，她認為這講法過於懶惰：「就算可以只徵到一半稅，仍然絕對值得。」

莉澤爾說公開信可掀起2020年總統候選人之間的辯論。公開信強調不代表對任何參選人的支持，但花了不少篇幅描述民主黨參選人沃倫（Elizabeth Warren）的具體主張：沃倫主張向那些資產超過5000萬美元人士，一年徵收2％稅；逾10億美元者徵收額外1％；若然，10年可為庫房增加2.75萬億美元（約21.5萬億港元）。公開信提到，沃倫認為只要向美國75萬個最富裕家庭徵稅，便可協助百萬計家庭追求美國夢。公開信又以沃倫的主張為例，回應外界對富人稅的批評，認為沃倫的計劃顯示富人稅是可行的。

另一聯署人莫莉（Molly Munger）身為股神巴菲特的巴郡投資公司副主席芒格之女，說：「為了我國未來的強大，我們需要向那些像我們般受惠最多的人，謀求新的稅務收入。」facebook共同創辦人休斯（Chris Hughes）從前已有著作Fair Shot，宣揚富人納更多稅。私募基金投資者哈諾爾（Nick Hanauer）2014年曾警告，美國貧富懸殊日益擴大，可預期動亂將會出現。

民調：七成受訪者支持富人稅

財富稅在歐洲較普遍，但一些論者質疑效果，因為富人往往避稅。經濟合作與發展組織雖有15個成員國早於1995年設立富人稅，可是貫徹至今的國家只有瑞士、比利時、挪威、西班牙4國。法國、瑞典、德國等，因實施困難而撤銷。美國有論者認為這種稅項「不合憲」。特朗普1999年曾建議為削國債，一次過徵收富人稅，但當選總統以來無再提此議。美國Hill—HarrisX今年2月發表的民調顯示，74％美國受訪者皆支持這項措施，包括65％共和黨人。

（金融時報/衛報/時代）