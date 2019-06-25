美國客遊多明尼加接連斃命惹憂慮

多人酒店喝酒出事

近期死亡個案包括56歲美國男子卡魯索（Vittorio Caruso），警方確認他因呼吸衰竭，在醫院死亡，有待驗屍確認死因。上月30日，63歲美國男子霍姆斯和49歲未婚妻達伊先後在一間酒店內死亡，衛生部發言人估計達伊發現伴侶死亡，受驚過度而猝死。霍姆斯和達伊生前入住拉羅馬納（La Romana）的巴伊亞普林西比（Bahia Principe）度假村，同一酒店另有一名41歲美國女住客在上月25日死亡，她曾用房內迷你酒吧自製飲料。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周日（23日）報道，多明尼加東部蓬塔卡納（Punta Cana）的Hard Rock酒店曾有兩宗美國遊客死亡個案，酒店近日決定將客房迷你酒吧的分酒器撤走，但否認這與死亡事件有關。

美國國務院上周五表示暫沒證據指多明尼加連串死亡和染疾個案，跟其他熱門旅遊國家的情况有異；國務院亦沒因此發出旅遊警示。FBI正就其中3宗個案協助毒理分析，預計需30天有結果。

（CNN/華盛頓郵報/太陽報）