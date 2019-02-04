SpaceX送152死者骨灰上太空

今次「STP-2」任務預計在北美東部時間晚上11時半（約本港時間25日早上11時半）至翌日凌晨2時半之間擇機發射。至於有關送骨灰上太空的計劃，是由名為「Celestis Memorial Spaceflights」的公司負責。該公司付款向SpaceX購買太空船的負重配額，並準備一個扁平金屬容器，內裏可放入多個載有骨灰的金屬小罐。

按重量收費 上限7克

死者家屬可自行決定把多少骨灰送上太空，上限為7克，費用按重量而定，每一克骨灰要支付5000美元（約3.9萬港元）。骨灰小罐上可刻上紀念文字，它們在軌道運行一段日子後最終將重墜大氣層，像流星一樣燃燒殆盡。這次升空的包括NASA太空人波格（Bill Pogue）、日本著名棒球手富田勝等人的骨灰。

「獵鷹重型」火箭同時會搭載其他衛星發射升空，包括美國太空總署（NASA）的深空原子鐘、行星學會的LightSail衛星等。

（商業內幕）