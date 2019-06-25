新興中轉站 南太平洋群島毒禍蔓延

島民可卡因當洗衣粉

《衛報》引述執法人員與保安分析專家指出，過去5年，南太平洋成熱門的運毒路線，不少毒販由美國及拉美地區將價值以10億美元計的可卡因與冰毒經南太平洋運抵澳洲及新西蘭，有分析認為與航空業近年加緊安檢，令偷運毒品更困難有關，同時與澳洲、新西蘭的毒品銷量躍升至世界前列有關。澳洲聯邦警方2014年以來已在有關海域檢獲7.5噸可卡因。斐濟、瓦努阿圖、湯加、新喀里多尼亞等國及其周邊水域亦接連檢獲噸計毒品。

斐濟警務處長基利霍（Sitiveni Qiliho）向《衛報》稱，毒販會將毒品包上塑膠，用裝有定位儀器的網固定好後沉在海底。這些藏在海中的毒品可能因天氣等因素浮上水面甚至冲至岸邊，惟不知情民眾可能會誤服毒品：密克羅尼西亞（Micronesia）有民眾曾在當地一個潟湖發現可卡因，當作洗衣粉使用；大溪地2017年發生載有可卡因的小船爆炸，數周後當地一個島嶼的居民幾乎全部對可卡因上癮。

此外，除了毒販會留下部分毒品給當地人，以支付所需開支，令毒品流出市面外，當地漁民私藏在海中發現的毒品轉售亦惹憂慮，當警員接報趕到可疑地點時，不少毒品已轉移。

大洋區海關組織行動經理圖普（Tevita Tupou）稱，部分太平洋島國已出現嚴重的毒品上癮問題，並掀起幫派暴力、警察貪腐等罪案，惟這些島國資源有限，無力處理毒禍，形容正面對「困局」，只能盡力令毒販較難得逞。

（衛報）