伊朗公開錄音 稱反對組織伙沙特嫁禍

外長：鷹派設局誘特朗普開戰

該段錄音聲稱是截取自「伊朗人民聖戰者組織」（MKO）成員的電話對話，當中包括組織網絡部門首領Shahram Fakhteh和支持該組織、身處美國的戴伊烏拉伊斯蘭（Daei-ul-Eslam）。兩人在錄音中提到MKO過去一周將事件歸咎到伊朗頭上的努力，以及沙特在事後如何聯絡他們跟進。

戴伊烏拉伊斯蘭說，事件可能產生不同後果，包括被提上聯合國安理會議程，甚至軍事干預。

伊朗外長扎里夫亦稱，愈來愈多證據證明美國的「B隊」企圖設局令特朗普發動戰爭。扎里夫過去以「B隊」形容鷹派，如白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），以及伊朗死對頭、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）。MKO在1965年成立，曾在伊朗境內發動恐怖襲擊，暗殺官員。不過，它稱曾在2002年和2008年向美國提供伊朗核計劃的情報，在2009年1月和2012年9月，先後獲歐盟和美國宣布剔出各自的外國恐怖主義組織名單。

美發動網攻 伊朗：從未成功

另外，美國傳媒指美國上周四（20日）向伊朗的導彈控制系統和間諜網絡發動網絡攻擊，以報復伊朗擊落美國無人機。

伊朗通訊和信息技術部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari Jahromi）周一在Twitter發文承認，伊朗面對網絡恐怖主義和單邊主義，例如2010年美國和以色列針對核設施的Stuxnet病毒和現時的經濟制裁，但他說：「雖然他們（美國）正很努力，但他們發動的網攻從來未成功。」他又說，伊朗的新網絡防衛系統去年擋住了3300萬次網攻。

（法新社/路透社）