伊朗公開錄音 稱反對組織伙沙特嫁禍

【明報專訊】伊朗半官方傳媒周日（23日）發放一段錄音，聲稱早前阿曼灣油輪遇襲事件是沙特阿拉伯和境外反伊朗組織合謀嫁禍。另外，對於有報道指美國政府向伊朗軍方發動網絡攻擊，伊朗政府周一表示，從來沒有針對伊朗的網絡攻擊成功。
外長：鷹派設局誘特朗普開戰
該段錄音聲稱是截取自「伊朗人民聖戰者組織」（MKO）成員的電話對話，當中包括組織網絡部門首領Shahram Fakhteh和支持該組織、身處美國的戴伊烏拉伊斯蘭（Daei-ul-Eslam）。兩人在錄音中提到MKO過去一周將事件歸咎到伊朗頭上的努力，以及沙特在事後如何聯絡他們跟進。
戴伊烏拉伊斯蘭說，事件可能產生不同後果，包括被提上聯合國安理會議程，甚至軍事干預。
伊朗外長扎里夫亦稱，愈來愈多證據證明美國的「B隊」企圖設局令特朗普發動戰爭。扎里夫過去以「B隊」形容鷹派，如白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），以及伊朗死對頭、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）。MKO在1965年成立，曾在伊朗境內發動恐怖襲擊，暗殺官員。不過，它稱曾在2002年和2008年向美國提供伊朗核計劃的情報，在2009年1月和2012年9月，先後獲歐盟和美國宣布剔出各自的外國恐怖主義組織名單。
美發動網攻 伊朗：從未成功
另外，美國傳媒指美國上周四（20日）向伊朗的導彈控制系統和間諜網絡發動網絡攻擊，以報復伊朗擊落美國無人機。
伊朗通訊和信息技術部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari Jahromi）周一在Twitter發文承認，伊朗面對網絡恐怖主義和單邊主義，例如2010年美國和以色列針對核設施的Stuxnet病毒和現時的經濟制裁，但他說：「雖然他們（美國）正很努力，但他們發動的網攻從來未成功。」他又說，伊朗的新網絡防衛系統去年擋住了3300萬次網攻。