美新制裁針對哈梅內伊 特朗普稱將持續數年

特朗普周一在白宮橢圓形辦公室簽署行政指令，說：「我們會繼續加強向德黑蘭施壓。伊朗永遠不能擁有核武。」今次對象針對伊朗最高領袖哈梅內伊及其辦公室。特朗普稱制裁會阻止哈梅內伊及其親信取得關鍵金融資源。財長梅努欽稱制裁會凍結伊朗數十億美元計資產。

霍爾木茲海峽近月有6艘油輪「遇襲」，美國一直指是伊朗所為，但伊朗否認。特朗普昨較早時在Twitter暗示美國將不再保護運油航道。他促中國、日本等國自行保護駛經霍爾木茲海峽的運油輪，質疑美國為何要多年無償為其他國家保護運油航道。他說，美國現時已是最大能源生產國，沒必要留在當地，重申美國對伊朗的要求很簡單，就是不發展核武和不支持恐怖主義。

促中日自行保護油輪

路透社昨引述美國國務院高官稱，美國正跟盟友組建安全聯盟，保護波斯灣油輪航道。該名官員未有透露哪些國家會參與，但稱參與國家會提供物資及財政上的支援。

美國國務卿蓬佩奧周一（24日）起訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，與兩國領袖商討美軍無人機被擊落後美伊局勢。蓬佩奧昨首先到沙特城市吉達，與沙特國王薩勒曼及王儲穆罕默德會面。蓬佩奧形容沙特和阿聯酋是面對伊朗威脅時的重要盟友，稱會上討論他們要如何在策略上保持一致、建立全球聯盟對抗伊朗。蓬佩奧其後會轉抵阿聯酋，與阿布扎比的王儲會面。

美軍增派多艘軍艦抵中東

另一方面，美國海軍周一指兩棲攻擊艦「拳師」號（USS Boxer）、兩棲船塢運輸艦「默撒」號（USS John P. Murtha）和兩棲登陸運輸艦「費里」號（USS Harpers Ferry）已抵達中東地區，但未有交代具體位置。拳師號搭載了一個海軍陸戰隊部隊和戰鬥直升機中隊，負責接替在當地的兩棲攻擊艦「基薩奇山」號（USS Kearsarge）。今年5月美國因應伊朗威脅，已派出「林肯」號航母戰鬥群到中東地區。

對於即將面臨的新制裁，伊朗表明美國任何新制裁都不會影響伊朗。俄羅斯克里姆林宮發言人昨稱美國的新制裁措施是非法，俄國傳媒引述副外長里亞布科夫稱俄羅斯及其伙伴會採取措施應對。

（路透社/法新社）