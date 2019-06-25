布拉格30年最大示威 25萬人促總理下台

來自全國各地的示威者在首都萊特納公園（Letna Park）高舉「下台」標語和國旗等，抨擊巴比什是該國民主政治、司法獨立的威脅。這是兩個月間第5次的反巴比什集會，也是1989年推翻共產統治的「天鵝絨革命」以來最大規模的反政府集會，惟支持者強調不是要推翻政治制度，而是捍衛它。示威發起人之一羅爾（Benjamin Roll）說：「我們不能接受一個受到刑事調查和處於這種根本利益衝突的總理。」

巴比什涉以權謀私 騙歐盟補貼

捷克第二大富豪巴比什領導民粹政黨「ANO2011運動」，2017年10月及2018年1月組成少數政府，出任總理至今。不過他涉嫌仗着總理可支配歐盟補貼的權力，為個人的商業利益謀取利益，引起誠信質疑。

傳媒披露歐盟委員會兩份審計報告，揭示巴比什的農業、食品、傳媒企業Agrofert涉嫌不恰當獲取歐盟補貼，其中一份審計且要求捷克歸還1700萬歐元（約1.5億港元）。另外，巴比什涉嫌以詐騙手段為一間鄉郊商業中心取得200萬歐元（約1780萬港元）歐盟撥款，但他委任當司法部長的親信否決了檢方所提出，剝奪總理司法豁免權以便面對刑事調查的要求。

分析料可捱過不信任投票留任

64歲巴比什稱「不大理解」人民為何抗議。他否認指控，暗示審計內容虛構和要求歐盟修改，還指摘歐盟想使捷克動盪。5個在野政黨共66名議員上周聯署，動議周三對巴比什作不信任投票，但分析預計達不到全院200席中有最少101票支持的通過門檻。

（綜合報道）