伊斯坦布爾市長重選 反對派得票更勝上仗 土耳其政壇新星重挫強人總統

共和人民黨（CHP）49歲伊馬姆奧盧在周日伊斯坦布爾市長選舉中以54.21％得票，以80多萬票之差擊敗前總理耶爾德勒姆（Binali Yildirim）。伊馬姆奥盧周日感謝選民「維護了土耳其民主政治的聲譽」，稱選舉標誌了該市、該國的新開始。作為17年來首個非執政正義與發展黨（AKP）的伊斯坦布爾市長，他不忘強調樂意跟埃爾多安合作。

伊馬姆奥盧1970年6月生於東北部傍黑海城市特拉布宗（Trabzon）一個中產家庭，是虔誠穆斯林。他本來專心打理家族經營的建築公司，後於2009年從政。2014年，他當選伊斯坦布爾西部中產社區貝伊利卡迪聚（Beylikduzu）地方首長。任內經常落區開會討論地方議題，展現有效管治的開明作風。當初獲CHP選為伊斯坦布爾市長候選人時，曾惹質疑。3月31日首次市長選舉，他以1.3萬票險勝政壇老手；選舉委員會在他履任市長18天後，託詞舞弊，褫奪市長資格，反令他人氣急升。

伊馬姆奧盧融合各派 擴支持地盤

土耳其國內外不少分析指出，伊馬姆奥盧不是典型的反對派人物，他有能力與不同派系溝通和建立密切關係，擴大支持者地盤，既贏得庫爾德族和世俗化精英階層選民支持，也能贏得保守派選民歡心，搶去埃爾多安的票源。今年初，他拜會埃爾多安討論伊斯坦布爾的未來。

伊馬姆奥盧在宣布再次參選時說：「我們會以笑臉重奪我們的權利。我喜歡擁抱。我將擁抱那些抗拒我們的人。」在超過20％通脹和持續上揚的失業率下，他強調通力合作克服城市貧窮，又批評民粹言論，燃起選民的希望。當政府密集抨擊抹黑，他都柔聲細語，以積極正面態度回應。

一名社運人士對《衛報》說，伊馬姆奧盧代表着「我們長久以來所缺的一切」，希望他可以在2023年挑戰埃爾多安。

社運界期待2023挑戰埃爾多安

埃爾多安1994年至1998年擔任伊斯坦布爾市長。作為奧斯曼帝國昔日首都，控制伊斯坦布爾對埃爾多安來說有深刻政治、經濟及象徵意義。埃爾多安在3月地選時更聲言控制伊斯坦布爾關乎「民族復興」。

《金融時報》分析指出，這次市長重選反令埃爾多安作法自斃，令伊馬姆奧盧再展示開放及包容的選戰，跟大玩分化政治的埃爾多安截然不同，「他展示了埃爾多安可以被擊敗」。2016年流產政變後，埃爾多安加強集權及打壓公民社會，其中一名被打壓的著名自由派專欄作家居爾塞爾（Kadri Gursel）形容今次結果有如「政治地震」。

埃爾多安已在Twitter祝賀伊馬姆奧盧。執政黨雖接受結果，但反對派也憂慮埃爾多安可能改變策略制衡伊馬姆奧盧。執政黨AKP在伊斯坦布爾39個選區，依然控制着25個，而且該黨操控市政府40億美元預算，因此伊馬姆奧盧縱然身居市長，仍會受制於AKP。

（綜合報道）