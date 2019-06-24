美版中東和平計劃受冷待

巴林明天和後天將舉行「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）經濟研討會，商討庫什納公布的特朗普中東和平計劃第一階段方案。白宮稱決定不邀請以色列政府，因為巴勒斯坦自治政府不出席，改為只邀請小型的以國商業代表團。庫什納聲稱會有部分巴人企業高層赴會，但未提具體例子。

巴人批「收買建國夢」

對於巴人領袖指方案純屬「收買建國夢想」，庫什納稱如果巴人有勇氣支持方案，將會是他們的「世紀機會」。巴勒斯坦對美國大幅偏幫以色列感到不滿，亦擔心無法取得全面主權國家的地位，對華府主導的和議不感興趣。巴勒斯坦解放組織高官阿什拉維批評庫什納的方案「全是抽象承諾」，指美國應施壓以色列，容許巴人繁榮壯大；控制加沙的哈馬斯亦表明拒絕，強調「巴勒斯坦並不出售」。許多中東專家認為，庫什納將經濟凌駕政治是無視衝突的現實情况。

（路透社/半島電視台）