美版中東和平計劃受冷待

【明報專訊】美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納本周將在巴林正式公布有關巴勒斯坦問題的中東和平「世紀協議」。白宮上周六（22日）預先披露計劃的部分經濟願景，目標包括未來10年為巴勒斯坦人籌募超過500億美元（約3900億港元）資金並為他們創造逾100萬個就業機會。計劃被指缺乏政治解決方案，被質疑是「以投資換主權」，而美國亦未作任何實質財政承諾，巴人領袖以至阿拉伯世界均冷待提案。
巴林明天和後天將舉行「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）經濟研討會，商討庫什納公布的特朗普中東和平計劃第一階段方案。白宮稱決定不邀請以色列政府，因為巴勒斯坦自治政府不出席，改為只邀請小型的以國商業代表團。庫什納聲稱會有部分巴人企業高層赴會，但未提具體例子。
巴人批「收買建國夢」
對於巴人領袖指方案純屬「收買建國夢想」，庫什納稱如果巴人有勇氣支持方案，將會是他們的「世紀機會」。巴勒斯坦對美國大幅偏幫以色列感到不滿，亦擔心無法取得全面主權國家的地位，對華府主導的和議不感興趣。巴勒斯坦解放組織高官阿什拉維批評庫什納的方案「全是抽象承諾」，指美國應施壓以色列，容許巴人繁榮壯大；控制加沙的哈馬斯亦表明拒絕，強調「巴勒斯坦並不出售」。許多中東專家認為，庫什納將經濟凌駕政治是無視衝突的現實情况。
（路透社/半島電視台）
相關字詞﹕以巴衝突 巴勒斯坦 庫什納（jared kushner）