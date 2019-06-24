金正恩收特朗普親筆信 讚內容「良好」

朝鮮《勞動新聞》頭版刊登金正恩讀信的相片。報道稱，金正恩讀信後感滿意，對信中包含良好的內容表示滿意，又對特朗普政治判斷和非凡勇氣表示謝意，表示會「慎重考慮信中有意思的內容」。

CNN：金致函祝特朗普生日快樂

美國總統特朗普本月11日也曾表示收到金正恩「漂亮」的親筆信，最新一期《時代》周刊刊登的特朗普專訪中，特朗普在6月17日訪問當天，也曾表示前一天收到金正恩的親筆信。特朗普更向記者展示信件，特朗普就信件內容作評論，但不予公開，記者欲拍攝信件但遭阻止。專訪後段，記者就特朗普團隊試圖阻撓通俄門調查一事追問，特朗普感不滿，重提記者拍攝金正恩信件一事，威脅可將對方收監。

韓聯社稱，特朗普所說的兩封信是否同一封不得而知，而今次金正恩收到的可能是特朗普回信。美國有線電視新聞網絡（CNN）昨引述一名華府官員透露，在6月10日的信中，金正恩僅祝福特朗普「生日快樂，身體健康」，沒談到任何無核化的實質內容。

金正恩和特朗普2月在河內舉行第二次特金會，但破局收場，朝鮮斥美國要負責，分析認為朝鮮對華府表現友善，顯示朝鮮準備跟美國打破僵局。中國國家主席習近平上周四及上周五訪問朝鮮，首爾東國大學教授高有煥說：「中國握有朝鮮最想要的一切關鍵，那就是安全保障和經濟發展。」他相信，在中國承諾會在這兩方面協助朝鮮後，朝鮮便開始向美國示好。

（時代/路透社/法新社）