博爾頓警告伊朗：勿將慎重當軟弱

稱最快今公布最新制裁

向來主張強硬對付伊朗的博爾頓周日在耶路撒冷跟以色列總理內塔尼亞胡會面，在記者會上重申特朗普的說法，指美軍「已重建、煥然一新，蓄勢待發」。博爾頓此行將會跟以色列國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）及俄羅斯國家安全顧問帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）開會討論地區局勢。

美無人機被擊落後曾網攻

美軍無人機上周四遭伊朗擊落後，美國一度準備襲擊伊朗報復，但總統特朗普最後一刻叫停，聲言是因為行動會導致150人死亡。《紐約時報》等美國傳媒報道，特朗普在無人機被擊落後已批准美國網戰司令部對伊朗發動網攻，報復油輪遇襲及無人機遭擊落。網攻針對數個電腦系統，包括相信是伊朗情報部門用來計劃襲擊油輪的電腦系統，以及伊朗革命衛隊控制火箭導彈發射系統。《紐時》稱，衡量針對導彈發射系統的網攻是否成功有難度，因為要等伊朗發射導彈失敗時才可知道效果。

特朗普：讓我們令伊朗再次偉大

美國國土安全部的網絡及基建安全局局長克雷布斯（Christopher C. Krebs）上周六警告，伊朗針對美國政府部門及工業的網絡攻擊增加。 除了盜取數據和金錢外，伊朗亦試圖刪除數據甚至關閉整個網絡。

特朗普上周六稱，願跟伊朗談判，「如果伊朗想成為一個繁榮國家，我沒問題」，但重申不容伊朗擁有核武，「讓我們令伊朗再次偉大」。在周日播出的全國廣播公司訪問中，特朗普否認有向伊朗發信息，強調自己不尋求戰爭，又說相信伊朗想談判。

伊朗外長扎里夫周日在Twitter稱，美國一架無人偵察機上月26日亦侵犯伊朗領空。伊朗國會副議長昨指控美國是「世界上真正的恐怖分子」。面對美伊緊張升溫，聯合國秘書長古特雷斯敦促各方避免波斯灣局勢升溫。

（紐約時報/路透社）