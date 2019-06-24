泰「野豬」少足隊遇險周年 慈善跑助籌款

助發展「睡美人洞」旅遊

「野豬」足球隊12名成員及教練去年6月23日進入睡美人洞後，隨即因豪雨造成水浸而被困洞內，事件引起全球關注，有逾千來自各地的專家參與拯救，最終他們被困17天後全員獲救。現年17歲的足球隊成員邦猜（Pornchai Kamluang）參與慈善跑時，表示事件令他體會到泰國人的團結，教練埃卡坡（Ekkapon Chantawongse）則感謝所有拯救他們的人。

睡美人洞目前仍被封閉，附近有多個紀念拯救行動的藝術品，包括救人時罹難泰國海軍前海豹隊員沙曼（Saman Kunan）的雕像。隨着觀光人數持續上升，當局計劃將睡美人洞與鄰近的森林地區，打造為佔地19平方公里的國家公園，並着手設計探索洞穴的安全路線，預計不會深入至足球隊被困的位置。當地官員今年3月在洞穴內發現370個氧氣罐，目前仍在決定應否移除所有救援裝備，抑或留在原地。

目前所有足球隊成員已回歸正常生活，大部分人仍居住在美塞，亦有人在埃卡坡成立的足球學院繼續踢足球。他們與串流媒體巨擘Netflix簽訂了協議，準備將故事拍成電影，《我的超豪男友》導演朱浩偉參與製作。

（法新社/亞洲新聞台/曼谷郵報）