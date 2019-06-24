伊斯坦布爾市長重選 反對派再勝

在3月底的首次選舉，伊馬姆奥盧爆冷以約1.3萬票差距，擊敗曾任總理的耶爾德勒姆，但埃爾多安政府不服，堅持指控涉及選舉舞弊，經歷一輪混亂後伊馬姆奥盧的當選資格被褫奪，至昨日重新投票。儘管總統埃爾多安在最後時刻嘗試打「庫爾德牌」，但選前民調已顯示，伊馬姆奥盧有望以更大優勢勝出。

埃爾多安政治重創

伊斯坦布爾是土耳其最大城市，也是埃爾多安的家鄉和政治根據地，這次失守意味着政治重創，有分析甚至懷疑這名土耳其政壇強人將近25年的政治生涯將步向「終結」。

（BBC/法新社/土耳其自由報）