伊斯坦布爾市長重選 反對派再勝

【明報專訊】土耳其伊斯坦布爾市長重選昨日（23日）舉行，按已點算約99%選票的初步結果顯示，在野共和人民黨（CHP）49歲候選人伊馬姆奥盧（Ekrem Imamoglu）以54%左右的得票率明顯贏出，他形容這勝利象徵土耳其的「新開始」，「這不是單一政黨，而是整個伊斯坦布爾和土耳其贏得這選舉」。其對手、執政正義與發展黨（AKP）候選人耶爾德勒姆（Binali Yildirim）承認落敗，恭賀伊馬姆奧盧，並希望他管治順利，強調選舉顯示土耳其民主運作完美。
在3月底的首次選舉，伊馬姆奥盧爆冷以約1.3萬票差距，擊敗曾任總理的耶爾德勒姆，但埃爾多安政府不服，堅持指控涉及選舉舞弊，經歷一輪混亂後伊馬姆奥盧的當選資格被褫奪，至昨日重新投票。儘管總統埃爾多安在最後時刻嘗試打「庫爾德牌」，但選前民調已顯示，伊馬姆奥盧有望以更大優勢勝出。
埃爾多安政治重創
伊斯坦布爾是土耳其最大城市，也是埃爾多安的家鄉和政治根據地，這次失守意味着政治重創，有分析甚至懷疑這名土耳其政壇強人將近25年的政治生涯將步向「終結」。
（BBC/法新社/土耳其自由報）
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