報警鄰居：為公眾利益公開錄音

當時錄音並報警的鄰居則被不少親保守黨傳媒「起底」，其親人以至鄰居近日都受到傳媒騷擾，他解釋公開錄音是為了公眾利益。

29歲的佩恩（Tom Penn）及妻子居住在約翰遜及其女友西蒙茲的寓所樓上。他上周六晚發表聲明，憶述前一晚凌晨聽到巨響，初時以為是街上傳來的噪音，直至下樓領取外賣時，才確定是從約翰遜的寓所傳出。他稱爭執聲量過大，且內容聽起來非常憤怒，由於擔心鄰居會受傷，因此才會回到自己的寓所開始錄音。他曾三度敲對方的門，惟沒有人應門，最終「迫不得已」報警。

後來他從警方回電得知沒人受傷，才決定將錄音交給《衛報》。他認為事件關乎重大公共利益，表示：「有可能成為我們下一任首相的人，應對其自身所有言論、舉動及行為負責。」

《每日郵報》及《太陽報》等媒體指佩恩及妻子為留歐「左派」，指其妻子自2012年「佔領倫敦」運動以來，曾多次在Twitter上發表反保守黨的言論，又曾吹噓自己向時任倫敦市長約翰遜舉中指。佩恩坦言自己及不少鄰居均投票支持留歐，但參與政治的程度僅止於此，他說：「我期望你們會放過普通公民，將注意力轉而集中在那些選擇在公眾視線下爭權的人身上。」

（衛報/每日郵報/太陽報）