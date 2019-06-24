謀重現「特朗普奇蹟」 班農未取信歐洲右翼

支援組織「似社交俱樂部」

班農去年9月公開承諾，要協助歐洲的民族主義政黨在今年歐洲議會選舉重演2016年美國大選的意外一幕。他計劃為右翼政治力量建立「戰情室」，為它們營運民調和提供數據分析輔助，聲言全球化吸血鬼的心臟就在歐盟，期望民族主義者可在歐洲議會贏得最少30%議席，甚至想要去到一半。

不過，彭博社指出，限於歐洲各國嚴格的競選資助法律，所謂的「戰情室」根本從來未能建立。班農指定在歐洲的代理人、比利時極右政客兼律師莫德里卡曼（Mischael Modrikamen）更嘆稱，自己協助成立的「運動」（The Movement），像是搞民族主義者的社交俱樂部多過真正支援同道政黨的組織。

班農也嘗試借助意大利副總理兼聯盟黨黨魁薩爾維尼的力量，但暫也未能拉攏到波蘭和匈牙利的執政黨加盟意國聯盟黨建立的新歐洲議會黨團。在意大利，跟聯盟黨同牀異夢的執政盟友「五星運動」亦借助其掌控的文化部，試圖阻止班農說客組織的運作。

（觀察家報/彭博社）