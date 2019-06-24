紀錄片揭與班農交情 約翰遜成眾矢之的

政敵促交代與女友爭吵內容

《觀察家報》用以質疑約翰遜和班農關係的片段，是來自美國獨立製片人陳愛麗（Alison Klayman）。陳愛麗為其最新紀綠片《緊急關頭》（The Brink）一連多月跟隨班農拍攝，涉及片段在約翰遜去年7月為脫歐爭議辭任外相的那一個星期拍攝，當時班農在倫敦跟歐洲極右領袖會面，時任英國獨立黨黨魁法拉奇亦在場。

片段顯示班農閱讀《每日電訊報》有關約翰遜辭職演說的頭版報道，他說：「今日我們將看約翰遜會否推翻這個英國政府，他即將在下議院發表演說。我整個周末都在跟他討論演說內容，我們就遣詞用字一直斟酌。」陳愛麗隨即問二人是否通電話，班農答是，自言一再建議約翰遜重新使用在公投前電視辯論提過的相同主題，例如描繪「6月23日（公投當日）是英國獨立日」。

班農自言2016年美國總統大選協助特朗普勝出後才認識約翰遜，「在我們勝選後，約翰遜飛過來，因為他們（脫歐派）的勝利和我們的（特朗普贏得大選）都是未獲預期，我在交接時期對他認識多了不少」。

班農：特朗普當選方識約翰遜

《觀察家報》稱，片段令人再次質疑約翰遜究竟有多坦白，和在入主唐寧街過程中有多大程度依賴班農。約翰遜和班農關係可疑的說法在去年夏天起流傳，當時約翰遜自言只因外相職務會見班農，形容指控純屬「左翼妄想」。

約翰遜發言人回應《觀察家報》稱：「任何指約翰遜跟班農或法拉奇勾結或聽取其建議的說法，都是完全荒謬到陰謀論的地步。」班農拒絕回應。

約翰遜上周四以明顯優勢躋身保守黨黨魁選戰最後兩強，外界普遍看好他下月底可入主唐寧街，但接連醜聞或削弱其勝算。

最新民調：侯俊偉支持度反超前

約翰遜被揭發上周五在寓所跟身為知名政治公關的女友西蒙茲（Carrie Symonds）大吵，驚動鄰居報警。國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）昨稱，約翰遜應解釋，以免黨魁選舉受干擾。與約翰遜競逐黨魁的外相侯俊偉趁機向對手施壓，昨稱約翰遜要顯示「能夠回答艱難問題」，促他解釋事件。

《星期日郵報》公布前日做的最新Survation民調顯示，約翰遜只獲29%的全體選民視為最佳首相人選，被侯俊偉（32%）超前，跟周四時的36%對28%領前情况相反。即使在保守黨選民之間，約翰遜亦由55%跌至45%，侯俊偉則由28%升至34%。

（觀察家報/星期日郵報/路透社）