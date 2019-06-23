熱浪撲歐洲 六月40度

歐洲多國氣象部門和氣象預測服務公司AccuWeather俱稱，這股由北非地區冒起的熱氣流本周將抵達歐洲，歐陸廣大地區本周將出現近40℃「極熱」天氣，熱浪核心將覆蓋德國南部、法國東部、瑞士、意大利北部和奧地利等。巴黎、馬德里、布拉格、慕尼黑和蘇黎世的溫度尤其高。像德國、比利時、瑞士，周二、周三料有37℃至38℃，希臘周末將升到39℃；西班牙更因今日（23日）預計將有「比尋常夏天更熱」的嚴重惡劣天氣，發出了「黃色警報」。法國預計周二起氣溫由35℃升至40℃，入夜將依然酷熱，且預計可能會刷新高溫紀錄。2003年該國熱浪導致近1.5萬人死亡。

專家：全球暖化影響 料更常見

德國氣象學家容格（Dominik Jung）說：「連續3日高達40℃，且在6月。這是從未發生過的。撒哈拉噴嘴將熱空氣吹向我們，加上太陽位置最高，所以高溫會持續更久。」法國氣象學家古朗（Francois Gourand）也稱，這將會是刷新高溫紀錄的「6月前所未見」熱浪。氣象學家說這一波強勁熱浪再次顯示了全球變暖對地球的影響，而這種天氣將變得更常見。

（綜合報道）