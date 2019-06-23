憂強硬伊斯蘭意識滲透 印尼政府審查公僕

稱極端主義威脅民主

保守主義近年在印尼冒起，要求將印尼由世俗化國家轉為伊斯蘭國家的政客日增，部分伊斯蘭組織更指控今年4月大選中成功連任的總統佐科（Joko Widodo）「反伊斯蘭」。有資深官員向路透社透露，佐科強烈相信極端伊斯蘭主義威脅國家與民主的未來，決心將加強公務員審查措施列為優先要務，並視之為其執政遺產，期望2024年下屆大選舉行前「將強硬與極端伊斯蘭元素清除，以達至更健康的民主政體」。報道稱，當局已籌組由12名官員與專家組成的小組，與政府部門及民間社會組織合作，研究加強審查的新措施。

據路透社檢視的文件顯示，新政策源於2017年獨立民調機構Alvara Research Center的一項調查，發現兩成公務員及一成國企職工不同意「建國五原則」，並支持印尼成為伊斯蘭神權國家。「建國五原則」（Pancasila）為印尼作為世俗國家的憲法精神，分別是信奉獨一無二的神明、正義和文明的人道主義、印尼的團結統一、在代議制和協商的明智思想指導下的民主，以及為全體印尼人民實現社會正義。文件稱，以往逾10年裏有關想法並不被視為國家威脅，因而被容忍接納，如今局面是有關做法的後果。

引入心理測試 分析政治傾向

文件指出，新措施將更嚴格審查公務員的個人背景，並引入全新心理測試，以了解有關人員的政治傾向是否符合「建國五原則」，特別是即將晉升至政府最高兩個等級的官員。擁有強硬伊斯蘭傾向的官員雖然不會被革職，但將無法晉升。官員稱，新措施將於年底推出，先在財政部、國防部、衛生部、教育部和宗教事務部等10個最主要部門，以及包括印尼國家石油公司（Pertamina）及印尼人民銀行（BRI）等數間大型國企實施。

激進保守派組織「伊斯蘭捍衛者前線」（FPI）批評審查措施等同歧視伊斯蘭主義，斥政府受「世俗主義疾病感染」，強調當局應集中對付官僚體制中的共產主義者與什葉派穆斯林。推廣建國五原則部門官員本尼（Benny Susetyo）稱，以往建國五原則曾被視為集權工具，但如今政府相信這是所有印尼人的保護傘，助團結對抗極端主義。

（路透社）