專欄作家控強姦 特朗普否認

試穿內衣做借口 更衣室行兇

現年75歲的卡羅爾在文中聲稱，事發於1995至1996年初，當時她52歲，而特朗普約49至50歲。她憶述，當日自己在曼哈頓的Bergdorf Goodman百貨公司購物時遇上特朗普，交談時特朗普透露自己正為一名女性友人選購禮物，並向她徵詢意見。其間特朗普挑選了一件淡紫色蕾絲透視內衣，邀請卡羅爾試穿給他看。兩人走到試身室時特朗普猛然撲向卡羅爾，將她推向牆壁後強吻，又將她的襪褲扯下，然後手指移向她的陰部，拉開自己的褲鏈將性器官插入其陰道。最終卡羅爾奮力推開特朗普離開現場。

事後卡羅爾曾向兩名友人提及事件，其中一名友人促她報警，但另一友人認為面對特朗普的200人律師團隊毫無勝算，亦沒有證據支持她的指控，建議她不了了之，而她最終亦沒有報警。她表示，目睹此前15名挺身舉報特朗普性侵的女子，反因特朗普扭曲事件而遭輕視、攻擊與恐嚇，因而沒有及早公開事件。《紐約》雜誌證實，卡羅爾的兩名友人稱卡羅爾確有向他們講述事件，亦記得談話內容。

特稱不認識事主 斥編造故事

特朗普上周正式宣布競選連任，未知今次指控會否影響其選情。他在文章刊出同日發表聲明，稱從未見過卡羅爾，認為她提出指控只為推銷新書，亦質疑她收受其政治對手款項而抹黑他。

（衛報/BBC）