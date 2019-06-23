約翰遜與女友爭吵 鄰居報警

政界：或影響選保守黨魁

《衛報》上周五報道， 55歲的約翰遜與31歲女友西蒙茲（Carrie Symonds），6月21日凌晨在寓所發生爭執。居民聽到西蒙茲尖叫一聲後緊接「砰嘭聲」，擔心得敲了他們家三次門，但沒有人應門。鄰居表示出於對西蒙茲的關心，錄下了他們在寓所內的爭執聲，並打電話報警。《衛報》聽到的錄音顯示，西蒙茲一度向約翰遜嚷道「離開我」、「離開我的寓所」，約翰遜拒絕，並叫西蒙茲「不要碰我的手提電腦」，接着就是東西墮地發出的巨響。西蒙茲又指摘約翰遜用紅酒弄污了沙發，說：「你就是什麼都不在乎，因為你被寵壞了。你不在乎金錢或任何東西。」

兩人居於倫敦南部坎伯維爾（Camberwell）由一間維多利亞時代大宅改裝分銷的住宅單位。《每日電訊報》、《每日鏡報》等英國傳媒報道，好些鄰里證實聽到混雜叫嚷咒罵的爭吵聲維持了約5分鐘，還有打爛碟子、玻璃杯和扔東西的聲音。

倫敦警方表示，當日凌晨12時24分接到居民電話，「警員到達，與肇事寓所中人對話，對方皆稱安全無恙。警員看不到明顯的罪行或擔憂，也沒有採取警方行動的理由。」約翰遜和西蒙茲雙方俱未回應報道。

西蒙茲是英國著名政治公關，2018年獲《公關周刊》（PR Week）選為10大政治公關。她2009年加入保守黨宣傳單位，29歲就出任保守黨公關總負責人，目前是一個美國環保團體在倫敦的宣傳推廣高級顧問。她2012年協助約翰遜角逐倫敦市長連任，叫他改髮型、減磅等改善形象，吸引年輕選民。約翰遜去年開始約會她，同年9月跟妻子辦離婚，再與西蒙茲同居。約翰遜上周三（19日）還與她一起慶祝生日，曾讚稱她是輔助他得此地位的女人。

《太陽報》表示，此事惹人質疑約翰遜私生活複雜，下月能否入主唐寧街10號。有接近約翰遜的資深議員說：「他到底在想什麼？這是我們最糟糕的噩夢。」

（綜合報道）