伊朗：無人機上方還有載人偵察機

革命衛隊空軍指揮官哈吉扎德（Ali Hajizadeh）表示，攻擊無人機前已兩度警告，最後一次是凌晨3時55分，但飛機一直沒改變航道，遂在4時05分發射導彈擊落它。哈吉扎德又表示，當日凌晨時分有1架美軍P-8「海神」偵察機在同一空域飛行，伊朗亦曾發出警告，但考慮機上或載有35人而沒有攻擊，偵察機收到警告後亦離開。

伊朗又稱，無人機首先在阿聯酋上空繞了一大圈後，向北前往波斯灣，然後飛過霍爾木茲海峽，無人機沿伊朗海岸往東南飛，再掉頭向西飛，最後拐彎回程時飛進領空。美方同意伊朗所指事發時間，但未有披露無人機當日的飛行路線。美伊對無人機擊落地點亦有不同說法，伊朗稱是在伊朗海岸對出約12.8公里，美方則指是海岸對出近33.8公里。

美軍中央司令部發言人布朗上周五稱，偵察機當時在無人機附近飛行，但沒指出具體位置，而無人機爆炸一刻的照片正是P-8偵察機拍攝所得。

布朗指偵察機當日一直在國際空域飛行。他又補充說回收無人機殘骸工作困難，因為散落面積大、現場風浪亦大。

（衛報/NPR）