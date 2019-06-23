鷹派團隊未考慮連任利益 紐時：霍士主持游說特朗普停炸伊朗

開戰連任機會幻滅

《紐約時報》的報道指，特朗普和創辦右派新聞網站The Daily Caller 的卡爾森（Tucker Carlson）近日商討過伊朗局勢，但沒有明言在是否要報復擊落無人機的決策當日。報道指卡爾森向特朗普表明，以武力回應德黑蘭挑釁是「瘋狂」的想法，批評政府內部的鷹派未有認真考慮特朗普的最佳利益，倘若特朗普真的跟伊朗開戰，其連任希望將會幻滅。報道承認無法確認卡爾森對特朗普臨崖勒馬有多大影響力，但相信其說法進一步印證特朗普本身對攻打伊朗的疑竇——儘管以好鬥形象示人，特朗普往往不願動武，並認為美國浪費太多人命和金錢在無意義的中東戰爭。

《紐時》 透露，特朗普過去數周一直抗拒以軍事回應伊朗的連番挑釁，直至上周四早上得悉無人機被擊落。以國家安全顧問博爾頓為首的鷹派官員再次施壓，博爾頓跟署理防長沙納漢及其準繼任人埃斯珀、國務卿蓬佩奧和參謀長聯席會議主席鄧福德，在早上7時舉行早餐會。約4小時後，他們再跟其他國安官員面見特朗普，提交空襲伊朗的方案。

國防部警告空襲或傷及盟友

特朗普其後跟政治盟友兼共和黨資深參議員格雷厄姆商討，後者亦建議他考慮軍事回應選項。到下午3時有國會領袖同場的戰情室開會時，空襲伊朗似乎已成定案，目標包括空襲雷達和導彈發射器等設施。報道引述官員指，國安團隊一致支持軍事回應，並同意最終的推介方案，但國防部對此有保留，警告空襲的間接後果，隨時損及區內美軍和盟友。到傍晚7時，華府高官獲告知空襲已得到批准，並將在晚上9至10時進行，即伊朗日出前，但不足1小時後決定被撤回。

根據特朗普自己的說法，他是從一名將領口中得悉空襲會造成150人死亡，跟擊落無人機後果「不成比例」而叫停。但與《紐時》的華府官員消息說法不符，該官員指這估計是國防部律師研判最懷情况，後未經沙納漢或鄧福德批准，經白宮法律團隊向特朗普報告。

伊朗稱無意開戰 警告波及其他國家

特朗普其後改變主意，叫停空襲，《紐時》形容估算數字敲中了特朗普內心的顧慮——即卡爾森等人跟他共享的顧慮。但報道引述另一華府高官指，特朗普另一考慮因素是，當局無法確認美方無人機有否在特定時間誤進伊朗領空。

另外，伊朗武裝部隊參謀部發言人接受國內通訊社訪問時重申，伊朗無意首先開戰，但敵方最輕微的犯錯都會招致嚴重報復，警告會波及區內其他國家。伊朗民航組織（Civil Aviation Organization）稱，在伊朗控制下的波斯灣空域和其他航路十分安全。英國外交部則派主管中東事務的國務大臣穆里森（Andrew Murrison）今日到訪伊朗，尋求「緊急事態降溫」，並提出英方對伊朗的地區行為及威脅停止遵守核協議的憂慮。

（紐約時報/路透社）