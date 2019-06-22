襲綠色和平示威者 英國務大臣停職

抓住後頸推離場

事發時財相夏文達正準備發表年度演說，惟多名戴上「氣候危機」（climate emergency）飾帶的綠色和平示威者突然走入會場，試圖阻止夏文達，並呼籲與會人士關注氣候問題。其中一名身穿紅裙的示威者急步前進，走過田銘祺身邊時，田銘祺突然站起將她推向柱邊。她掙扎不果，最後被田銘祺抓住後頸帶離現場。其他示威者亦被帶離會場。

倫敦警方發言人表示，示威者一度拒絕離開，接報到場時對方願意合作離去，事件中沒有人被捕。有關片段公開後隨即引起廣泛批評。工黨議員布特勒（Dawn Butler）在Twitter貼文，指田銘祺的粗暴抓住女示威者的動作相當可怕，應立即被停職或革職。

發聲明道歉 願配合調查

首相文翠珊看過片段後已將田銘祺停職。田銘祺事後發聲明向女示威者道歉，稱當時因憂慮對方可能持械、威脅在場人士而作出「本能反應」，但如今對事件感到後悔，已向內閣辦公室提出檢視自己有否違反大臣守則，願意配合調查。保守黨主席盧柏敦稱已展開內部調查。

（綜合報道）